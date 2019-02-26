去年才來台北雙城　上海「知台派」周波升任遼寧省委副書記

▲上海市常務副市長去年率上海市政府訪問團來台，出席上海台北雙城論壇活動。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／上海報導

大陸官媒新華社今天晚間公布新的人事消息，表示經中共中央批准，原上海市委常委、常務副市長周波任遼寧省委委員、常委、副書記。值得注意的是，這是這位多年在上海分管經濟的副市長首次跨省履任新職，也被視為還有晉升空間。

周波1962年生，本身就是上海人，在2008年進入上海市政府工作前，曾任上海氯鹼化工PVC廠副廠長、總經理等職，2013年就任上海市副市長、2017年任常務副市長，主要分管經濟、財經方面工作，雖現年57歲年紀不大，但在上海經濟面向的工作領域可以說是「老資格」，也因為在台商大本營任職的原因，與許多台商熟捻。

▲雙城論壇歡迎晚宴，台北市長柯文哲與上海市常務副市長周波互贈紀念品。（圖／記者林敬旻攝）

此外，將與周波一同前往遼寧省履新的還有湖南省委常委、省人民政府副省長陳向群，報導稱，陳向群將任遼寧省委委員、常委。

去年12月赴台參加雙城論壇前，在企業任職時就來台參訪過、並與台灣企業合作的周波，曾表態想吃蚵仔煎、大腸包小腸等美食，並提及仰慕台灣經營之神王永慶，被視為「不一樣的知台派」，他也在受訪時為上海、台北兩市的雙城論壇交流定調，指出「九二共識」是兩岸交流的正確認知。

對周波來說，去年訪台的重要收穫還包括學習垃圾分類、處置，以及舊城改造等永續發展制度，以至於在今年初上海通過推動的「上海市生活垃圾管理條例」，要求7月1日起開始強制垃圾分類的政策制定中，他也扮演了重要的角色。

按照大陸官方公開資訊，周波曾任上海氯鹼化工股份有限公司PVC廠副廠長、上海氯鹼化工股份有限公司總經理助理、總經理，上海天原（集團）有限公司總經理，上海華誼（集團）公司副總裁、總裁、黨委副書記，市外經貿委（市外資委）主任、黨組書記，市政府副秘書長等職。

之後2008年2月，周波任上海市人民政府副秘書長兼市發展和改革委員會主任、黨組書記，逐步進入政府工作體系。

2013年2月，周波任上海市人民政府副市長，後陸續就任市張江高新技術產業開發區管委會主任等職；2016年11月，任上海市委常委、副市長；2017年1月，任上海市委常委、常務副市長，為中國共產黨第十九屆中央委員會候補委員 ；在最一次的上海市政府領導分工中，周波主要分管發展和改革、財政、稅務、科技、科創中心建設等工作。