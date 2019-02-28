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出發前1小時還來得及上網買旅平險　保費較實體通路便宜

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▲▼正遠保經董事長特助朱奕軍透過旅平險表格，說明如何看懂理賠條件。（圖／記者李蕙璇繪製）

▲正遠保經董事長特助朱奕軍建議可多了解旅平險保障項目，其每一理賠金額上限與定額條件。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

228起共4天連續假期，民眾出遊前可以多加考慮投保相關旅遊險，在出發前1小時都還來得及上網辦理網路投保，保費也較實體、業務員等通路便宜。使用部分發卡銀行贈送的信用卡購買機票附贈保險時，也請多留意其保障範圍可能僅限搭乘交通工具。

元大人壽表示，民眾可在出發前1小時透過網路投保向壽險公司購買旅行平安保險，使用部分信用卡購買機票附贈的保險，保障範圍僅限搭乘交通工具，而一般保險所銷售的旅平險，其保障範圍包含全程旅途，理賠項目有意外身故、意外失能、意外重大燒燙傷、傷害醫療、海外突發疾病附約。

其中，傷害醫療保險給付附加條款提供傷害醫療保險金，給付方式為實支實付，可額外增加在旅遊期間若不幸造成傷害時的醫療給付保障，惟旅遊地點為歐洲申根地區時，有些保單會設有保額上限為主約的20%、最高150萬元。

而海外突發疾病健康保險附加條款部分，有的保單商品是則僅限國外旅遊，保障範圍包括門診、急診及住院，且各海外突發疾病醫療保險金限額也會依保單條款根據旅遊目的地調整，譬如說美、加、歐洲為3倍，日、紐、澳為1.5倍。

舉例說，不同性別、年齡投保壽險公司的旅遊平安險保費相同，以日本旅遊5天為例，保額500萬元，搭配傷害醫療保險給付附加條款、海外突發疾病健康保險附加條款各50萬元，意外重大燒燙傷保額500萬元，以及傷害醫療限額50萬，與海外突發疾病住院、急診、門診限額分別為50萬、1萬、5000元，保費約485元。

延伸閱讀

►流感麻疹大爆發　228連假出國玩加買海外突發疾病險增保障

►出遊單靠旅行社發卡銀行贈保險　避免太陽春可多比較

►刷卡贈旅平險「拒賠」罷工損失　買機票付團費遇華航虧大了

ET快訊
戴耳機聽音樂聽到睡著！國二男起床「世界變安靜」住院搶救5天

關鍵字：出發前,1小時,上網,網路投保,旅平險,保費,實體通路,便宜,元大人壽

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