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社會 社會焦點 保障人權

高雄2飯店1男陳屍浴室！1女陸客疑摔倒全裸命危　友：來台第一晚就出事

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陸女來高雄裸倒飯店浴室 生命垂危搶救中。（圖／東森新聞）

▲高雄兩間飯店凌晨接連傳出意外。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

高雄深夜分別有2間飯店傳出意外，其中有2名女陸客來到台灣自助旅行，第一天晚上下榻在三民區某間2星級旅店，趙女因在浴室待太久，同行的友人見她久久不出來，叫了也沒人回應，打開門才發現她全裸躺在地上，趕緊求救，目前性命垂危。另外，一名入住新興區背包客棧的男子，被發現陳屍在2樓公共浴室，警方正在進一步釐清案情。

據警、消了解，48歲的趙姓女子與女性同伴27日從遼寧瀋陽搭機來台自由行，晚上下榻在建國三路某間飯店。大約在凌晨時，趙女進浴室洗澡，同伴發覺時間已經過很久，加上怎麼叫都沒回應，便趕緊向飯店櫃台求助，打開浴室門時便發現趙女躺在浴室地板，已經失去意識。

陸女來高雄裸倒飯店浴室 生命垂危搶救中。（圖／東森新聞）

▲▼高雄兩間飯店凌晨接連傳出意外。（圖／東森新聞）

陸女來高雄裸倒飯店浴室 生命垂危搶救中。（圖／東森新聞）

救護人員趕到現場後，發現趙女已經沒有呼吸心跳，立刻實施心肺復甦術，仍然沒有反應，於是趕緊將她裹著浴巾抬下樓，並在飯店大廳的擔架上對趙女再次進行CPR，接著送往大同醫院，目前持續搶救中。趙女的同伴說，兩人一起來到台灣玩，才第一天晚上，就發生事情了，當時對方洗澡洗太久，不管怎麼叫都不應，開門就見到對方躺在地上，「她是暈倒的。」

另外一名背包客在當晚入住新興區某間背包客棧7樓，卻被人發現陳屍在2樓公共浴室，且已經明顯死亡。目前鑑識人員已經到場採證，至於相關身分及詳細死因，警方還要再進一步調查和釐清。

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