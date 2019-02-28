「網拍常給負評」女生人品比較差？對岸網友狂點頭：沒錢又難搞

文／深海大花枝

說也奇怪，人類似乎就是一種難以自我檢討，反倒要把事情怪到別人頭上的生物。比如說自己沒錢、就抱怨別人選對象只看錢；自己沒能力升職，就說是主管只用親信。而現在對岸網友更發展出了一種新的「挑選女朋友」判斷法：看她的淘寶網購記錄。

根據「信徒們」的說法，只要看看對方淘寶給賣家的「好評率」，就可以判斷女生人品。他們說，除了惡意刷差評、打擊對手商譽的「差評師」之外，一般人如果好評率過低，大概就是有一點問題。他們是這麼說的：

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甚至，還有賣家遇過更誇張的網友，她因為5元人民幣（約台幣20元）的價差，可以追著店家連續罵上兩年，而且用語還髒到不堪入目。

一時之間，網路上都議論紛紛，尤其是說自己「做過電商」的，更說他們看過太多這種動不動就給負評、用負評來威脅店家給優惠的人。

而相信這一套的人，還有一個更言之鑿鑿的「額外條件」：在淘寶搜尋「連衣裙」（連身洋裝），出來的產品售價不超過128元（人民幣，約台幣590元）。

為什麼？原來淘寶其實有在使用演算法預測你的購買行為，為每個人推薦不同的東西。當你登入自己的帳號後，有些人搜尋出來的結果就是幾十元的商品，有些人搜出來的，則會直接破千。

畢竟，太貴的產品你不會買，太便宜的貨你可能看不上，所以淘寶直接讓每個人都看到不同的頁面、找到不同消費水準的內容。

於是在這種情況下，男方如果能夠看到女方淘寶的搜尋結果，就等於是馬上知道了這個人的真實消費水準。

於是他們就說了：如果一個女生又只買便宜裙子、又不願給商家好評、要用負評去無止盡地挑毛病......那不是什麼窮不窮的問題，而是當一個人符合了這些條件，那她很可能是個斤斤計較、絕不能讓自己吃虧的「奧客」。

當然，這套方法並沒有什麼科學依據，許多反對的人也認為，網拍的評價制度本來就是為消費者而設計，東西不好給出差評，本來就是天經地義的事，相信這一套沒有根據說法的人，無非是在血口噴人。

不知道酸酸們，又覺得這種不科學的判斷法有沒有道理呢......？

【花枝與小夥伴的愉快日常】←從深海來到陸上工作的花枝枝，擅長吐槽，最喜歡寫奇奇怪怪的東西。今天也為了海陸交流而努力發文，快來參觀花枝家吧！

[via qna]