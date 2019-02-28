　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別再用成績填志願！　招聯會建議「優勢科目、適性選擇」才是新指標

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲招聯會建議考生，希望學生依照興趣、性向，而不是依照成績來選填志願。（圖／記者林敬旻攝）

文／大學招聯會公共事務經理徐菁穗

大學學測考試結束，考生也已在25日查看了大考中心公布的成績，核對結果。這段時間也開始思考心目中的理想志願與備審資料準備的方向。

志願該怎麼填？雖然招聯會希望學生依照興趣、性向，而不是依照成績來選填志願，理解在6個志願前提下，擔心沒有過去經驗值的心情。因此邀集學者專家研議後，大考中心首度提供 「學測各組合成績人數累積表」，可藉此了解自己在科目組合中的相對位置，學生在收到成績單的時候可以看到30種成績組合的人數分布，作為申請校系的參考依據。

請繼續往下閱讀...

招聯會從甄選會公布個人申請歷年統計的數據分析發現，近5年來一階通過篩選率從7成1提高到8成1，通過一階篩選後獲得分發的人數，也從7成成長到7成3。若計算錄取後卻沒有參與分發的人數，近5年的錄取率更高。

▲▼招聯會公布近5年學測通過篩選總人數。（圖／招聯會提供）

▲招聯會公布近5年學測通過篩選總人數等數據。（圖／招聯會提供）

以107學年度為例，拿到學測成績後參加個人申請的學生有7萬7千多人，扣除了音樂美術體育術科範圍，以及離島、原住外加名額後，有62,266人通過篩選，其中有51,355人錄取，等於錄取率有百分之88.74。同樣基準計算，105年錄取率是9成2，106年則是8成9。

既然只要通過篩選後，有8成8到9成2的機會錄取，眼前要把握的是先選擇自己有興趣的優勢科目通過第一階段篩選。甄選入學的簡章中，可以從校系分則中看到各校系訂出的篩選倍率，倍率越大代表通篩進去的人越多，所以決勝關鍵是低倍率的科目，成績要相對較好。

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲招聯會不鼓勵將分數極大化利用，也不鼓勵落點，而且所謂的落點準確與否也見仁見智。（圖／記者林敬旻攝）

至於心態的部分，不是成績到哪裡就填哪個校系，重點是興趣、性向，從招聯會蒐集的數據也看到，繁星、個人申請、考試分發三個管道中，繁星、個人申請因為志願選擇少，學生偏向選擇自己有興趣的校系，入學之後的從學業成績、休退學率等數據呈現的都是比考試分發入學的學生表現較優。

招聯會不鼓勵將分數極大化利用，也不鼓勵落點，而且所謂的落點準確與否也見仁見智，年度填選填的人數多寡，再加上少子化，變化可能更大，一兩年來回差4、5級分，甚至更大的差距不勝枚舉。學生還是要仔細再多想想個人志趣、性向，衡量校系的選才條件、掌握自己比較優勢的科目，來選填志願，才有更高的機會進入滿意的校系。

ET快訊
戴耳機聽音樂聽到睡著！國二男起床「世界變安靜」住院搶救5天

關鍵字：成績,填志願,招聯會,優勢科目,適性選擇,指標

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

進軍台灣5年！「台北－杜拜」年載客數成長達65%　阿聯酋航空曝主因

「網拍常給負評」女生人品比較差？對岸網友狂點頭：沒錢又難搞

連假首日塞爆！國3小客車追撞慘回堵15Km　下午估5路段繼續塞

不斷更新／國道北中南都塞成停車場！　國5南港到頭城「時速不到30」

商業周刊／ 賣晶片的英特爾　為何燈會大秀無人機？

快累積！3月起搭高鐵也能集環保「綠點」　多項好康讓你帶回家

商業周刊／ 一甲子忠南飯館　外帶、副牌養年輕客

交往3年！求歡被5min敷衍完事　「想要還被吼」大胃口女友委屈：想找砲友

全台最多印尼研究生的大學　台科大第一位印尼生成大學副校長　

連假第一天！紅色福特硬塞他家車庫　屋主暴怒鎖門「留電話不接」

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

台中夜店鬥毆安管跳車頂猛K　拿滅火器狂噴...3車損9人送醫

張彬彬：妳這是在玩火　酒後吻上林依晨「超酥麻」

《POKÉMON 名偵探皮卡丘》全新預告

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

雙重起司雞蛋糕、古早味芋餅 精選寧夏夜市5家高CP值小吃！

進軍台灣5年！「台北－杜拜」年載客數成長達65%　阿聯酋航空曝主因

「網拍常給負評」女生人品比較差？對岸網友狂點頭：沒錢又難搞

連假首日塞爆！國3小客車追撞慘回堵15Km　下午估5路段繼續塞

不斷更新／國道北中南都塞成停車場！　國5南港到頭城「時速不到30」

商業周刊／ 賣晶片的英特爾　為何燈會大秀無人機？

快累積！3月起搭高鐵也能集環保「綠點」　多項好康讓你帶回家

商業周刊／ 一甲子忠南飯館　外帶、副牌養年輕客

交往3年！求歡被5min敷衍完事　「想要還被吼」大胃口女友委屈：想找砲友

全台最多印尼研究生的大學　台科大第一位印尼生成大學副校長　

連假第一天！紅色福特硬塞他家車庫　屋主暴怒鎖門「留電話不接」

警銀聯手驚美夢　成功阻詐好加在

2男戴「V怪客面具」嚇童：要上車嗎？　竟是想學YOUTUBER

中職／統一獅攜手兆豐　4隊皆有合作銀行

蕭敬騰《魂囚》替亡魂送信　喜翔下令拔槍滅口

進軍台灣5年！「台北－杜拜」年載客數成長達65%　阿聯酋航空曝主因

228連假首日蘇花改南下車多　預計下午3時後可恢復正常速率

2020選總統三理由　王金平：追求國家安全擺第一

女童「單手拉尾」走廊拖橘貓　上千人灌爆刺青爸臉書：小孩缺的是教育

米蘭直擊／JIMMY CHOO首度出現Logo　JC狠角色預備進攻紅毯

威爾史密斯退出《自殺突擊隊》續集！「死射」不演了…原因曝光

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

第一次出國　他桃機撿到7碗泡麵

即／新竹上吊送煞開始！道長請出..

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫..

兒狂傳訊息：好想你！過世母回覆..

紅色福特佔用車庫　屋主暴怒鎖門

好市多爽買握壽司卻變成三鮮炒飯

育幼院童生重病「要找勾勾手叔叔..

「真心覺得在台灣帶小孩很難」　..

女老師私校教書　驚小二女舔雞雞

存頭期款買房！樓上鄰居每天深夜..

「睡夢羅漢」加油法太狂　網驚：..

約看電影！尪1封訊息秒溜：1點..

228連假首日6路段會塞爆

更多熱門

相關新聞

學測各科5標成績一覽表看這邊

108學年學科能力測驗成績今（25日）公布，大考中心表示，上午9時起提供網路和語音查詢。大考中心今天也同時公布學測5科的頂標、前標、均標、後標、底標等5標成績標準，以及2至4科不同科目組合的人數百分比累計表。

學測成績出爐！今天9點開始上網查

學測衝擊技職？　招聯會：無此情況

招聯會揭露個人申請第二階段怎麼審

罐頭自傳超NG！招聯會影片教學讓你秒懂

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

情侶搭郵輪大遲到　船長見到秒開走

第一次出國　他桃機撿到7碗泡麵

《還願》杜家「屋內藏恐怖死字」

印度擊落巴國F16　雙方1天3機毀

即／新竹上吊送煞開始！道長請出稻草人

送小孩校門口驚見「國際級男神」

星巴克貓爪杯讓5萬人驚呆！官方回應

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知爸媽

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

八爪椅傳「孩子笑聲」！2歲兒曝投胎真相

男神搭長途巴士坐女孩旁邊：肩膀借一下

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

我大哥是誰？小弟互嗆爆黑道槍戰

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

更多

最夯影音

更多

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面