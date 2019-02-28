別再用成績填志願！　招聯會建議「優勢科目、適性選擇」才是新指標

▲招聯會建議考生，希望學生依照興趣、性向，而不是依照成績來選填志願。（圖／記者林敬旻攝）

文／大學招聯會公共事務經理徐菁穗

大學學測考試結束，考生也已在25日查看了大考中心公布的成績，核對結果。這段時間也開始思考心目中的理想志願與備審資料準備的方向。

志願該怎麼填？雖然招聯會希望學生依照興趣、性向，而不是依照成績來選填志願，理解在6個志願前提下，擔心沒有過去經驗值的心情。因此邀集學者專家研議後，大考中心首度提供 「學測各組合成績人數累積表」，可藉此了解自己在科目組合中的相對位置，學生在收到成績單的時候可以看到30種成績組合的人數分布，作為申請校系的參考依據。

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招聯會從甄選會公布個人申請歷年統計的數據分析發現，近5年來一階通過篩選率從7成1提高到8成1，通過一階篩選後獲得分發的人數，也從7成成長到7成3。若計算錄取後卻沒有參與分發的人數，近5年的錄取率更高。

▲招聯會公布近5年學測通過篩選總人數等數據。（圖／招聯會提供）

以107學年度為例，拿到學測成績後參加個人申請的學生有7萬7千多人，扣除了音樂美術體育術科範圍，以及離島、原住外加名額後，有62,266人通過篩選，其中有51,355人錄取，等於錄取率有百分之88.74。同樣基準計算，105年錄取率是9成2，106年則是8成9。

既然只要通過篩選後，有8成8到9成2的機會錄取，眼前要把握的是先選擇自己有興趣的優勢科目通過第一階段篩選。甄選入學的簡章中，可以從校系分則中看到各校系訂出的篩選倍率，倍率越大代表通篩進去的人越多，所以決勝關鍵是低倍率的科目，成績要相對較好。

▲招聯會不鼓勵將分數極大化利用，也不鼓勵落點，而且所謂的落點準確與否也見仁見智。（圖／記者林敬旻攝）

至於心態的部分，不是成績到哪裡就填哪個校系，重點是興趣、性向，從招聯會蒐集的數據也看到，繁星、個人申請、考試分發三個管道中，繁星、個人申請因為志願選擇少，學生偏向選擇自己有興趣的校系，入學之後的從學業成績、休退學率等數據呈現的都是比考試分發入學的學生表現較優。

招聯會不鼓勵將分數極大化利用，也不鼓勵落點，而且所謂的落點準確與否也見仁見智，年度填選填的人數多寡，再加上少子化，變化可能更大，一兩年來回差4、5級分，甚至更大的差距不勝枚舉。學生還是要仔細再多想想個人志趣、性向，衡量校系的選才條件、掌握自己比較優勢的科目，來選填志願，才有更高的機會進入滿意的校系。