國台辦嗆掃把抗陸「盲人騎瞎馬」 蘇貞昌：只想保衛家園 不挑釁

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌22日率內閣團隊赴立法院備詢，國民黨立委賴士葆詢問若戰爭發生時海底電纜被切斷該如何因應，蘇貞昌霸氣喊話，「剩一隻掃帚我都跟你（大陸）拼，攻打台灣要付出代價，台灣人不是被嚇大的」，話一出引發熱議。大陸國台辦發言人安峰山反擊，酸蘇貞昌是「盲人騎瞎馬」，蘇貞昌則是不甘示弱，27日晚間強調自己只想保衛家園。

賴士葆日前在質詢時質疑民進黨政府的政策是跟著美國亦步亦趨，是否有計劃要「上山打老共」？蘇貞昌回應，「上山打老共是國民黨，民進黨不曾打過老共」，他當兵的時候國民黨就說要反攻大陸，打老共的都是國民黨，民進黨都是要和平。

賴士葆追問「你的意思是只有國民黨會打 民進黨不會？」蘇貞昌回應，國民黨曾經打老共，然後打了幾10年被老共打敗。賴士葆再問，反正老共來民進黨投降就對了？ 蘇貞昌則回應，「剩一隻掃帚我都跟你拼，意思是攻打台灣要付出代價，台灣人不是被嚇大的」。

蘇貞昌「一隻掃帚」抗陸說法引發熱議，國台辦27日反擊，怒指台灣地區的一些「頭面人物」頻繁地發表充滿敵意的挑釁言論，不斷煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，惡化兩岸關係。安峰山痛斥，他們所作所為猶如「盲人騎瞎馬，夜半臨深池」。

面對大陸說法，蘇貞昌27日在屏東受訪時回應，「做一個台灣人保護國家、保主權，為人民的安全來努力，我們不挑釁任何各方，我們只想保衛家鄉。」