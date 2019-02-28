31條一周年／經濟牌切中要害　學者：台灣環境好「誰還捨近求遠？」

▲國台辦發言人安峰山。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡紹堅／台北報導

大陸國台辦的「31條惠台措施」2月28日發布滿一周年，對兩岸關係帶來眾多新的影響。台北商業大學副教授黃清賢表示，觀察這一年來的情況，31條對台灣來說是「機遇」也是「挑戰」，一方面可看見大陸對台灣的善意，但另一方面，原本就已「零溝通」的兩岸政府，也因此更少互動。

「從31條的發布可發現，大陸在對台方面，還是希望能以和平的方式來互動，這可以視為機遇。」黃清賢指出，31條給赴大陸發展的台灣人提供了相對的優惠，以及同等待遇措施，這對兩岸和平的長遠發展來說，是正面的。

▼台北商業大學副教授黃清賢。（圖／資料照）

不過，台灣政府對31條有很多疑慮，這對兩岸關係來說就成為了挑戰。黃清賢解釋，兩岸政府已經「零溝通」許久，31條公布後，陸委會又以國安等理由抵制，對部分條文及措施做出限制，這些限制進一步加深雙方的隔閡，也更難以正面的方式看待對方。

黃清賢認為，整體來看，31條對台灣來說還是利大於弊的，因為就民眾的角度，想在大陸發展的人，獲得了一些比較上的利益，間接也使兩岸關係能處在穩定的狀況。

黃清賢分析，台灣政府目前應對大陸的方式就是「狂打國安牌」，不管是惠台措施，或是藍營縣市長赴陸，都能看到很明顯的例子，「你可以看到『安全防護網』這個詞一直出現，照目前的情勢，蔡政府的安全牌只會越打越強，防堵的力道越來越強。」

▼陸委會主委陳明通、國台辦主任劉結一。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝央視）

黃清賢認為，與其阻擋，還不如下定決心來盤點，告訴台灣民眾，若不到大陸去發展，那要靠甚麼留在台灣，是不是有甚麼方式，能讓台灣的環境改善，「良禽擇木而棲，如果在台灣就能有很好的發展，大家為何要捨近求遠？有誘因的話，再怎麼阻擋，還是會有人去。」

黃清賢也舉例，韓國瑜在高雄會崛起，就是因為強打「經濟牌」，31條的道理也是如此，關注的是跟民眾利益最相關的就業、經濟等議題，「所以，一些政治上的放話真的無濟於事，不只傷害彼此情感，也令兩岸關係更惡化。」

▼ 韓國瑜在高雄市長選戰中脫穎而出。（圖／資料照）

31條實施一年來，成效也是各方關注的焦點，黃清賢指出，31條的立意是好的，提供在陸台灣人很多方便，但任何政策的實施都需要時間，很難一推出就完美執行，「值得肯定的是，有部分內容已明顯落實，像是一般民眾的生活、通勤、出行方面，在政策推出後都便利了很多，這方面是最直觀、最有感的。」

對於大陸下一步的對台措施，黃清賢認為，31條實施也滿一周年了，一定會有一些討論出現，像是好的項目加大力度推行，不適合的項目來做調整。而未來的重點，應該是習近平在《告台灣同胞書》40周年紀念會上提出的「習五條」以及「應通進通」，這些內容能給相關單位一個依循的目標，進一步的政策規劃、設計大體也會圍繞此推出。

▼ 1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》。（圖／記者蔡紹堅攝）