影／陸客團遊覽車國一楊梅段追撞拖吊車　前擋玻璃粉碎6傷送醫

記者沈繼昌／桃園報導

一輛搭載12名陸客遊覽車，27日上午行經國道一號南下楊梅路段時，李姓駕駛突然追撞前方拖吊車，案發後，國道警察與消防人員趕往救援處理，將車上受傷包括司機、導遊與4名乘客分送鄰近2家醫院救治，警方指出， 6名傷者幸運都輕傷，真正事故原因仍在調查中。

▲國道一號南下楊梅路段，27日上午發生搭載陸客遊覽車追撞拖吊車意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警察指出，上午9時26分，由61歲李姓男子駕駛的遊覽車，搭載12名陸客與張姓本國籍導遊南下，行經南下71公里處時，忽然追撞前方拖吊車，因衝撞力道強勁，遊覽車擋風玻璃幾乎完全碎裂，國道警察與桃園市消防局第二大隊楊梅分隊派出逾30名警力前往救援，將傷者分別送往楊梅天成醫院與新竹湖口仁慈醫院救治。

▲國道一號南下楊梅路段發生遊覽車追撞拖吊車意外，造成後方嚴重回堵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

傷者名單如下：

(1)王姓男性48歲(中國籍)，流鼻血，意識清楚。

(2)李姓男性61歲(本國籍司機)，右膝擦傷，意識清楚。

(3)覃姓男性47歲(中國籍)，嘴唇撕裂傷，意識清楚。

(4)胡姓男性54歲(中國籍)，胸部挫傷，意識清楚。

(5)馮姓女性33歲(中國籍)，頭部撕裂傷，意識清楚。

(6)張姓男性55歲(本國籍導遊)，右小腿疑似骨折，意識清楚。

國道警察表示，目前車禍發生原因還在調查，傷者意識都還清楚，大多是皮肉傷，經過包紮處理後，已陸續出院。