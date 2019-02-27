大嬸才走過...店外雨傘秒失蹤！　店家怒PO文：那不是你的

▲▼一名網友在臉書社團中發文，怒指一名婦人「不問自借」拿走店外的雨傘，下同。（圖／翻攝自Facebook／我是三重人臉）

突發中心／綜合報導

天氣不穩時最怕弄丟雨傘！日前台北市三重區重新路上的店家在網路上發文，一名婦人在未經允許的情況下，將店外的一把雨傘帶走，順手牽羊的行為讓店家忍不住怒批，「那不是你的，是我客人的」要求這名婦人撥空歸還雨傘。

一名女網友在臉書社團「我是三重人」上傳2張監視器畫面截圖，表示「請下午經過重新路的這位太太，把你不問自借的雨傘，撥空帶回來換（還）！」更強調「那不是你的，是我客人的！！！」

從第一張上傳的照片中可看到，2月24日下午1時39分，傘架上原先有一把白色的雨傘，但在數秒過後，隨著婦人經過再離去，架上的雨傘也不翼而飛，讓店家忍不住質疑，就是這名婦人將傘帶走了，因此氣得截圖上傳臉書。

PO文曝光後，引起不少網友共鳴，紛紛留言，「我今天在龍門路麥當勞也被偷傘，早上十點四十五分左右，害我淋雨回家！祝福偷傘的男生陽痿、女生被劈腿！」、「想到曾經某次下著大雨，走出店外正要拿...我的傘傘咧？（跪地吶喊」、「不問自取就是盜」、「對阿婆來說，那些都是愛心傘」，這則貼文也恰巧被三重分局員警看到，在底下留言回覆，希望原PO能提供事發地點的詳細地址。