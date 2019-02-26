　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／較勁柯文哲！林右昌訪美11天　華府拜會重量級官員

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼林右昌，基隆市長林右昌，林右昌專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲基隆市長林右昌。（資料照／記者徐文彬攝）

記者蔡文鈴／台北報導

基隆市長林右昌3月8日起率團赴美訪問11天，據了解，林右昌這次訪美在國務院拜會的層級與台北市長柯文哲完全相同：了解內情人士指出，美方會有如此高規格安排，就是看到去年底林右昌在民進黨九合一大選慘敗後接任代理主席的表現，已躋身民進黨內重要接班梯隊，也顯示美方已經關注到這位台灣中生代政治人物。

林右昌幕僚透露，美國之行的拜會對象，都是關心台灣發展的美方資深官員與重要智庫的專家學者，大家藉這個機會進行深入對話及交流；林右昌將在紐約法拉盛台灣會館針對僑胞最關心的台灣政局發展及民進黨未來新路線發表看法，分享民進黨在去年底大選敗選的反思以及臨危受命擔任民進黨代理黨主席的心路歷程；至於在「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute，GTI）的演說，則是針對台灣未來前途，美台與兩岸關係以及中國未來的發展發表看法。

▲ 日本八代市長中村再次訪基隆 林右昌：盼教育文化、體育合作交流。（圖／基隆市政府提供）

▲林右昌接待日本八代市長中村，盼教育文化、體育合作交流。（圖／基隆市政府提供）

此外，林右昌在美國的二場演講，目前講稿方向都已經大致確定，已經有非常多在紐約丶華府的台僑，號召台灣同鄉會前去聆聽林右昌演說，對於民進黨中生代如何看待台灣政情與國際情勢有高度的興趣。

據了解，這次行程從美東飛到美西，11天跑五個城市，其中一天還必須清晨四點多就出門搭機 ，堪稱「超級硬斗的鐵人行程」。第一站在紐約進行城市水岸開發參訪並與僑界面對面對談；第二站到費城與華盛頓，除了密集拜會美國行政部門官員，國會議員並且還會和華府重要智庫進行閉門會議。其中，美國企業研究所（AEI）是華盛頓兩大智庫之一，與布魯金斯學會齊名。另一個2049計劃研究所（Project 2049 Institute）近來更是名聲大噪；第三站則到姐妹市鹽湖城拜會市長丶議長，並進行城市交流；最後一站到西雅圖參訪科技大廠如微軟總部等，並參觀都市建設，行程滿檔丶緊湊。

▲▼民主進步黨第十六屆黨主席宣示就職典禮,林右昌。（圖／記者季相儒攝）

▲林右昌代理民進黨主席。（資料照／記者季相儒攝）

幕僚表示，此次是林右昌首次赴美，也是年度早就排定的計劃，主要因為鹽湖城市是基隆的姐妹市，林右昌上仼後首次回訪。美東行程，則是華府重要人士認為，林右昌在臨危受命代理民進黨主席時，表現沉穩，幫助民進黨度過危機，尤其他提出「台灣人民已經不欠民進黨」的新論述，令人耳目一新。

市府定調為城市交流的訪問團，之前行程保密到家，也因為拜會的美方人士身分及層級與柯文哲有極高的重疊，外界仍認為政治意味相當濃厚。

▲ 基隆市長林右昌就職典禮 向市民承諾加速改變基隆。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆市長林右昌就職典禮。（圖／基隆市政府提供）

ET快訊
OL 3度吞公款被逮！男同事願幫賠百萬　唯一條件「嫁給我」
22歲富商開藍寶堅尼載女友！剛花40萬保養...上路秒燒毀成
與丈夫大吵！25歲媽媽「抱4歲孩子」31樓丟下…隨後縱身跳樓

關鍵字：林右昌,美國,華府

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／較勁柯文哲！林右昌訪美11天　華府拜會重量級官員

韓國瑜提醒少談政治　潘恆旭：Yes Sir！清明節後一個月一次

快訊／跟進邁邁「破膽之旅」！高嘉瑜22時攜手老王直播《還願》：我負責尖叫

獨／韓國瑜「總統呼聲」加持　曾住行政套房改名「總統套房」　

高雄引進F1賽車玩真的　潘恆旭4月赴上海談「城市街道賽代理權」

獨／韓國瑜出訪「男人鎧甲」　揭開「土包子西裝」秘密

女神議員毀滅粉絲戀情　高嘉瑜：難以置信

獨／國民黨32位中常委看初選：8人喊徵召韓國瑜　過半支持「73比」

李亞萍挺余天！不是好尪但會是好立委　酸「去年小丑全當選」

擔任首位國際觀光大使　崔麗心：高雄非常棒

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

代駕反被打！載醉漢遭痛毆7拳　小黃司機忍痛長按喇叭求救

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

獨／較勁柯文哲！林右昌訪美11天　華府拜會重量級官員

韓國瑜提醒少談政治　潘恆旭：Yes Sir！清明節後一個月一次

快訊／跟進邁邁「破膽之旅」！高嘉瑜22時攜手老王直播《還願》：我負責尖叫

獨／韓國瑜「總統呼聲」加持　曾住行政套房改名「總統套房」　

高雄引進F1賽車玩真的　潘恆旭4月赴上海談「城市街道賽代理權」

獨／韓國瑜出訪「男人鎧甲」　揭開「土包子西裝」秘密

女神議員毀滅粉絲戀情　高嘉瑜：難以置信

獨／國民黨32位中常委看初選：8人喊徵召韓國瑜　過半支持「73比」

李亞萍挺余天！不是好尪但會是好立委　酸「去年小丑全當選」

擔任首位國際觀光大使　崔麗心：高雄非常棒

空中飛人耳朵悶塞脹痛　耳咽管氣球擴張成型術有解

下班衝更衣室！進門一看「屍體躺椅」　他顫抖開白布…真相7000人笑噴

大陸桌球「超級全滿貫」好手　馬龍傷病嚴重恐影響東奧

宋柏緯被誇像「小虎隊」的他　為戲作曲獲荒山亮指導

獨／較勁柯文哲！林右昌訪美11天　華府拜會重量級官員

寶寶害怕！INFINITE聖圭抽血崩潰　粉絲笑翻：旁邊的很鎮定

孟晚舟永世不能接班　梁華：扣押她如同替華為「免費廣告」

UBA／領袖之路大不易　楊盛硯學習情緒控管課題

228連假去哪玩好？觀光局爆推這　好吃好玩一次看「20:06分最精彩」

台灣世界展望會歡迎大家加入　資助兒童計畫助學行動

政治熱門新聞

檳州議長會韓國瑜：我這不是來了..

上節目汙衊總統　吳子嘉遭黨紀處..

盤商剝削　旗山蕉農：韓國瑜下台

棺材被沒收　白狼要警方送蘇貞昌

美國證實　2軍艦通過台灣海峽！

《還願》直播後　「星期天配音是..

白狼抬棺率眾衝立法院　嗆蘇貞昌..

一句話讓陳佩琪淚流滿面　聲明不..

彈性放假「不補班」？蘇貞昌：一..

離譜！124億火箭機密被上校忘..

綠到出汁守不住？新口號：國文英..

周錫瑋宣布參加2020藍黨內初..

獨／郝龍斌：把韓國瑜納入總統初..

高雄真實債務曝光！打臉韓國瑜

更多熱門

相關新聞

潘斯與瓜伊多會面　宣布對委國新制裁

美國副總統統潘斯25日抵達哥倫比亞，同時招開區域領導人緊急峰會，討論日益加劇委內瑞拉問題，並立刻與反對派「臨時總統」瓜伊多會面。會後潘斯宣布，決定對委內瑞拉做出新制裁，呼籲盟邦凍結委國的國營石油公司資產，並且針對4名支持馬杜洛的委國州長，封鎖他們在美國的所有財產。

美艦通過台灣海峽 陸外交部回應

希臘、西班牙將在世籃賽挑戰美國

風暴襲美東岸　30英尺冰海嘯驚現

世籃美洲7國出線　波奪最後1席

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大戰19回　妻臉綠爆

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅神打臉

自豪月薪5萬！台北妹「回3句」他崩潰

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別帶出來

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

汐止夢湖木橋拍到「慘白長手掌」　網揪真相

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

阿諾崩潰大哭：想跳樓！爆4年前情變真相

《還願》驚傳消失！赤燭：暫時下架

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面