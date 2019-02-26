獨／較勁柯文哲！林右昌訪美11天　華府拜會重量級官員

▲基隆市長林右昌。（資料照／記者徐文彬攝）



記者蔡文鈴／台北報導

基隆市長林右昌3月8日起率團赴美訪問11天，據了解，林右昌這次訪美在國務院拜會的層級與台北市長柯文哲完全相同：了解內情人士指出，美方會有如此高規格安排，就是看到去年底林右昌在民進黨九合一大選慘敗後接任代理主席的表現，已躋身民進黨內重要接班梯隊，也顯示美方已經關注到這位台灣中生代政治人物。

林右昌幕僚透露，美國之行的拜會對象，都是關心台灣發展的美方資深官員與重要智庫的專家學者，大家藉這個機會進行深入對話及交流；林右昌將在紐約法拉盛台灣會館針對僑胞最關心的台灣政局發展及民進黨未來新路線發表看法，分享民進黨在去年底大選敗選的反思以及臨危受命擔任民進黨代理黨主席的心路歷程；至於在「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute，GTI）的演說，則是針對台灣未來前途，美台與兩岸關係以及中國未來的發展發表看法。

▲林右昌接待日本八代市長中村，盼教育文化、體育合作交流。（圖／基隆市政府提供）



此外，林右昌在美國的二場演講，目前講稿方向都已經大致確定，已經有非常多在紐約丶華府的台僑，號召台灣同鄉會前去聆聽林右昌演說，對於民進黨中生代如何看待台灣政情與國際情勢有高度的興趣。

據了解，這次行程從美東飛到美西，11天跑五個城市，其中一天還必須清晨四點多就出門搭機 ，堪稱「超級硬斗的鐵人行程」。第一站在紐約進行城市水岸開發參訪並與僑界面對面對談；第二站到費城與華盛頓，除了密集拜會美國行政部門官員，國會議員並且還會和華府重要智庫進行閉門會議。其中，美國企業研究所（AEI）是華盛頓兩大智庫之一，與布魯金斯學會齊名。另一個2049計劃研究所（Project 2049 Institute）近來更是名聲大噪；第三站則到姐妹市鹽湖城拜會市長丶議長，並進行城市交流；最後一站到西雅圖參訪科技大廠如微軟總部等，並參觀都市建設，行程滿檔丶緊湊。

▲林右昌代理民進黨主席。（資料照／記者季相儒攝）



幕僚表示，此次是林右昌首次赴美，也是年度早就排定的計劃，主要因為鹽湖城市是基隆的姐妹市，林右昌上仼後首次回訪。美東行程，則是華府重要人士認為，林右昌在臨危受命代理民進黨主席時，表現沉穩，幫助民進黨度過危機，尤其他提出「台灣人民已經不欠民進黨」的新論述，令人耳目一新。

市府定調為城市交流的訪問團，之前行程保密到家，也因為拜會的美方人士身分及層級與柯文哲有極高的重疊，外界仍認為政治意味相當濃厚。

▲ 基隆市長林右昌就職典禮。（圖／基隆市政府提供）