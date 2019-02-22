黑車自撞稀巴爛堵閘道　駕駛溜了兩瓶笑氣卻忘了帶走　

▲黑色轎車被撞得稀巴爛，警消趕到現場時已無人影，只在車內找到兩瓶笑氣。（圖／翻攝新竹爆料公社）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市東大路高架橋21日清晨發生一起離奇車禍，整台車橫向卡住車道，警消獲報趕抵現場，卻發現車撞上橋墩，車已變型，車門發現有衣服卡住，但車內竟無半個人影，四處尋找並未發現任何蹤影。警方只在車上找到2瓶笑氣桶，警方懷疑肇事者疑邊吸邊開車，肇事後才趕緊找友人來載走他們，因此警方正調查這台車車主及相關資訊，釐清案情。

黑色轎車幾乎全毀整台橫擋在準備下閘道的入口處，也引逃不過網友們的毒舌，「這側的相機不會拍」、「飄移失敗 趕快按重置啊」、「一定是在玩猜猜看哪一邊」。

▲黑車整台橫擋在下閘道的入口處，影響其他車輛的行進。（圖／民眾提供，下同）

警消表示，21日清晨2時許，民眾報案指稱東大路高架橋有車發生車禍打橫，無法行車，因此派人前去救援，發現肇事車是租賃車，車頭撞上橋墩，車身變型、車體有卡住撕碎的衣物，但車上並無任何人，只見到車上有二瓶笑氣桶，警消擔心肇事者受傷彈車出外，但經搜尋一段時間，均沒有找到任何人，因此請吊車協請吊離現場，以免影響行車安全。

警方研判，肇事者可能吸笑氣或飲酒肇事，害怕遭警方查緝，才趕緊找其他友人前來載走肇事者。警方已透過醫政體系查訪，盼能找這名肇事者，並釐清相關責任問題。