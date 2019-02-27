「全球最賺」京滬高鐵上市！年利潤近590億

▲復興號中國標準動車組（CR400AF）。（圖／翻攝自中車青島四方機車車輛股份有限公司網站）

大陸中心／綜合報導

最賺錢的京滬高速鐵路股份有限公司再前進，26日正式啟動A股上市工作，計劃募資約300億元（人民幣，下同），有望於2019年內完成輔導驗收。據悉，京滬高鐵2017營收達295.95億元（約新台幣1360億元），利潤超127億元（約新台幣583億元）。

中國證監會北京監管局網站26日刊登了京滬高鐵的上市輔導備案表，內文提到，中信建投證券股份有限公司與京滬高鐵簽署了協議，正式啟動A股上市工作。

《南方都市報》指出，中信建投證券已根據相關法律法規，制定了相應的輔導計劃和實施方案，京滬高速鐵路股份有限公司有望於2019年內完成輔導驗收。中國鐵路總公司相關部門負責人表示，京滬高鐵上市是鐵路總公司積極推進國鐵企業股份制改造的重要舉措之一，是大力發展混合所有制經濟、促進鐵路企業資本結搆優化調整的具體行動。

▲CR400BF-B型17輛超長版「復興號」中國標準動車組車身特寫，列車正在駛出北京南站。（圖／CFP）

京滬高鐵被稱為「全世界最賺錢高鐵」。《南方都市報》透露，2017年京滬高鐵營收295.95億元，利潤超127億元，淨利潤近95.22億元，截至2018年3月末，資產總額達到1784.48億元，負債總額306.74億元，資產負債率約17.2%。

報導稱，多個股東獲得過京滬高鐵的可觀分紅，如天津鐵路建設投資控股（集團）有限公司在一份跟蹤評級報告中披露，「2017年京滬高鐵盈利狀況良好，投資收益大幅增加」，「公司獲得京滬高鐵分紅1.2億元，同比大幅增長。」

京滬高鐵全長1318公里，縱貫北京、天津、河北、山東、安徽、江蘇、上海等七省市，連接「京津冀」和「長三角」兩大經濟區，是大陸「八縱八橫」高速鐵路主通道的重要組成部分。據官方統計，京滬高鐵自2011年6月30日開通運營以來，已安全運送旅客9.4億人次。此外，復興號動車組列車於2017年9月在京滬高鐵實現時速350公里運行。