小鋼砲議員失聯11天！探視美艷助理遭槌打14下　獨子出面曝奇言怪行

▲議員李建昇。（圖／翻攝自Facebook／李建昇，下同）

記者葉國吏／綜合報導

外號「小鋼砲」的民進黨雲林縣斗六區縣議員李建昇，驚傳外遇小17歲的美艷助理13年，最近因為美艷助理遲未被扶正尋短，導致腦受損智力剩59，讓美艷助理家人踢爆此事，甚至傳出李建昇已經失聯11天。

根據《周刊王》報導，讀者提供李建昇到病房探視美艷助理的影片，可以看到美艷助理一開始開心的吃著李建昇帶來的食物，同時把玩李建昇的口罩，一邊結巴的對李建昇說「我要結婚」、「你當著他們的面答應娶我，不然你就滾。」

李建昇聽完就以「等妳好起來再說」安撫，後來現場一位親友問美艷助理尋短原因，李建昇見狀馬上插嘴說「到底是妳還是我背叛？妳有沒有背叛過我？」美艷助理反駁「我為你自殺，沒背叛過你」李建昇則無奈的回「妳現在開始亂講話，我要滾了。」

▲議員李建昇向選民拜票。

這時助理親友轉述助理常抱怨李建昇都不回家，李建昇則說「都有告知她」這時助理聽到後直接揮拳槌打李建昇肩膀11下、臉頰3下，這也讓李建昇生氣的說「我不回家沒跟妳說嗎？我不是有跟妳說，領那份薪水可能會卡到利益輸送問題，所以我說現在在選舉不要聯絡。」

最後助理也在親友的一再追問下，透露尋短是為了李建昇不能娶她。另外，助理親友透露，李建昇從2月16日至今完全失聯，至今親友為了助理的醫藥費、每周1.6萬看護費傷腦筋。而美艷助理剛退伍的獨子也說，李建昇在媽媽出事後出現許多奇言怪行，只希望李建昇能夠負責任照顧媽媽。

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