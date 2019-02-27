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美艷助理照曝光！臥蠶大眼電到小鋼砲議員　3招退情敵獲芳心

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▲▼議員李建昇被爆婚外情13年。（圖／翻攝自Facebook／李建昇）

▲議員李建昇被爆婚外情13年。（圖／翻攝自Facebook／李建昇）

記者葉國吏／綜合報導

民進黨雲林縣斗六區「小鋼砲」議員李建昇，外遇小17歲的美艷助理13年。美艷助理因遲未被扶正，在2018年李建昇當選議員第6天燒炭尋短，最後雖被救回，但智商只剩59，目前仍在精神病房。如今隨著助理家屬的出面控訴，也讓美艷助理的照片曝光。

根據《周刊王》報導，李建昇與妻子育有2子1女，在地方上相當活躍，不過李建昇卻外遇長達13年，對象就是小他17歲的美艷議會助理。

▲▼ 議員李建昇助理。（圖／翻攝自Facebook）

▲議員李建昇助理。（圖／翻攝自Facebook）

李建昇的美艷助理現年42歲，在20歲時就生下獨子，但不久就離婚。從其臉書照片可以發現歲月並沒有在她臉上留下太多痕跡，在2014年太陽花學運時，她也在現場聲援。

▲▼ 議員李建昇助理。（圖／翻攝自Facebook）

▲議員李建昇助理曾經到太陽花學運現場聲援。

根據了解，美艷助理為了生活跑到酒店上班，存到100萬後就上岸開服飾店。回到雲林後因緣際會下認識李建昇，李建昇進而展開追求，最後在李建昇的幽默體貼及熱情之下，打敗美艷助理原本的男友。

2人交往後，李建昇對外稱美艷小三是助理，但私下膩稱對方是老公、皇上、老婆，2人也年年出國玩，其中尤其鍾愛日本，在助理臉書上也有許多日本遊玩的個人照。有知情人士透露，李建昇非常疼愛美艷小三，每月至少給7萬元給對方，還以小三名字買了一棟4層樓透天厝給她，2人進而共築愛巢。

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