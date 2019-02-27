正妹綠黨工被「手伸進內褲抓臀」！老長工：我精子很厲害　對質錄音檔曝光

圖、文／鏡週刊

本刊上月獨家揭露與駐日代表謝長廷熟識的台灣長工會前理事鄭世曜，去年2月23日涉嫌在車內對正妹黨工強吻、襲胸、摸臀，去年底遭檢方起訴，全案正由新北地院審理中。受害者友人近日提供受害者提告錄音證據爆料，還原案發始末。

爆料者指，鄭世曜誆稱受害者盜領其銀行存款要被追訴，趁女方不知所措之際在車上猥褻得逞。錄音檔中，鄭雖承認其行為不當、數度道歉，但仍脫口說出：「如果沒有把妳當作女兒，我不會抱妳，我不會摸妳，我不會親妳！」辯詞令人難以理解。

▲鄭世曜是台灣長工會成員，曾赴日旅遊並順道拜訪謝長廷，還在知名的帝國飯店前拍照留念。如今涉及正妹黨工猥褻案。（圖／鏡週刊提供，下同）

1月18日新北地院首開程序庭，鄭世曜戴著鴨舌帽、口罩出庭，庭訊後不發一語快閃離開。由於事件曝光後鄭世曜矢口否認猥褻情事，指起訴內容並非事實；且鄭出庭後，原已關閉的個人臉書頁面重新開版，種種行徑讓受害者的好友看不下去，向本刊爆料還原猥褻事件始末，並提供案發後正妹黨工與鄭的電話錄音、LINE對話記錄，要揭發鄭的真面目。

爆料者說，正妹黨工僅20多歲，外型亮眼，曾為民進黨助選，也曾擔任綠營民代助理，但此案發生時並不在政治圈工作。她與今年66歲的鄭世曜是因參與謝系聚會結識，認為鄭是熱心長輩。去年2月初，因正妹黨工失業，家中又發生變故，亟需用錢，才向鄭求助，沒想到卻因此遭其猥褻。

▲▼爆料者提供案發後受害正妹與鄭世曜的LINE對話，鄭仍想約受害正妹見面，讓她忍不住將遭猥褻經過詳細描述，最後逼鄭世曜向受害正妹道歉。

爆料者描述，猥褻事件過後幾日，正妹黨工內心非常受傷，鄭世曜卻還不斷傳LINE訊息約她見面「談正事」，她忍不住回訊質疑：「你的正事就是摸我、拍我大腿、摸我屁股、伸手抓我胸部，甚至把手伸進去內褲很裡面摸我？」「還叫我當你的小三？炫耀自己精子多厲害？這是正事？」鄭才回訊：「對於上面你所說的我鄭重向你道歉。」

爆料者還提供一段錄音檔，是去年2月28日正妹黨工針對遭強吻、襲胸、摸臀一事致電鄭世曜對質並全程錄音，通話時間長達30分鐘。由於鄭通話時一度裝傻否認犯行，講到激動處，女方還忍不住痛哭失聲。如今錄音證據曝光，儘管鄭事後矢口否認猥褻情事，恐仍難逃法網。

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