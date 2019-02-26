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放閃！陳珮琪整理愛心行李箱　柯文哲美肌自拍當伴手禮

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圖文／鏡週刊

台北市長柯文哲出訪以色列，夫人陳佩琪昨（26日）在臉書發文，雖然沒和先生一起出國，但會幫他打包愛心行李箱，打理適合當地氣候的穿著，以及準備私人隨身藥品，至於柯文哲是否有心幫她買當地伴手禮，以他節儉的個性，她就不抱任何期待了，沒想到柯文哲今天馬上就送禮了。

陳佩琪昨發文，表示過去23年來，她出國2次都是跟先生到日本短期旅遊，往後不論是柯文哲參加醫學會議，或是當上市長後的出國參訪，都因為兩人學術領域不同和純粹市政行程，她都沒有跟過。

加上這2年，有民代去市府調查陳佩琪和柯文哲同框出席活動的次數，去年情人節， 還有媒體刊登一大篇負面報導「台北市民不喜歡看到這個市長夫人常常跑出來…」，連醫院公關室也接到民代關心她出去參加公益活動的次數，從此她聲明不再和柯文哲同框出席市政活動，就連去年底柯文哲第二次當選市長後突然跟她說，就職典禮只要花5分鐘， 不請任何人觀禮，包括她在內，突然不用再煩惱應不應該參加就職典禮，陳佩琪自承如釋重負。

而柯文哲最近到以色列參訪，陳佩琪表示雖沒和先生一起出國，但為了讓他在國外有健康的身體和飽滿的精神，還是會幫他打包愛心行李箱，打理適合當地氣候的穿著，還有最重要的私人隨身藥品，陳佩琪說柯文哲自己是醫生，大概都看得懂，也會使用，也可提供給團員使用，但至於柯文哲是否有心幫她買當地伴手禮，以柯文哲節儉的個性，她就不抱任何期待了。

沒想到在太太的召喚之下，柯文哲今一大早就PO出一張在以色列海灘的自拍照，豪氣寫道「好啦，先拍一張送給陳佩琪。」兩人一來一往的互動笑翻網友，紛紛留言「別以為發張自拍照，伴手禮就可以算了喔」，柯文哲還回覆「好啦」，也有網友留言「阿伯不要擋住鏡頭～佩琪要看的是後面的風景」「美肌還用得這麼落漆實在太阿伯了」。

 
 


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