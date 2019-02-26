許又仁要求市府　6個月內完成牛埔自然地景審議

▲台南市議員許又仁，要求台南市政府6個月內完成牛埔自然地景審議。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員許又仁，2月26日要求台南市政府在6個月內完成牛埔自然地景審議，並要求台南市政府應成立專案小組統籌龍崎生態觀光規劃。

26日上午台南市政府至台南市議會進行「龍崎掩埋場停止開發案專案報告」，台南市議員許又仁提問時提出3點主張：一、要求台南市政府應在6個月內完成自然地景審議，並提出審議時程表，每月向市民說明審議進度。二、台南市政府應成立專案小組，統籌牛埔生態觀光規劃事宜。三、台南市政府應儘速打通於原龍崎工廠內南167區道封閉道路，還路於民。

台南市議員許又仁指出，龍崎掩埋場的規劃係處理全國有害事業廢棄物的最終處理，而不是處理一般廢棄物和無害的事業廢棄物，中央和台南市政府能夠回應地方民意停止對龍崎掩埋場的開發，是值得肯定的事，他要求行政機關應該要有更積極的作為。

許又仁表示，台南市政府擬定在1年內完成自然地景的文資審議，所需時間實在太久，確定自然地景範圍為原龍崎工廠的341公頃後，台南市政府應儘速在6個月內審議，審議並應該公開透明，市府並應提出審議時程表，每月向市民及議會說明審議進度。許又仁並要求市府應成立跨局處的專案小組，專責牛埔生態觀光的規劃。

許又仁說，今天有50多名的龍崎鄉親前來議會旁聽，希望市府對龍崎未來的發展 能有更積極的作為，以回應地方民意的期待。除了加快審議進度外，他也要求市府應儘速打通原南167區道封閉道路，讓牛埔民眾利於至內門及田寮的通行，這也可以促進外地民眾至牛埔進行生態觀光更加便利。