許又仁偕牛埔里前後任里長　要求保持停工拒絕狸貓換太子

▲台南市議員許又仁等人，要求牛埔農塘水土保持停工，拒絕狸貓換太子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員許又仁針對前代理市長李孟諺在卸職前1天核准頗具爭議性的牛埔里農塘水土保持開發案，且面積從原訂的0.6公頃擴大到全區41公頃，他認為新科市長黃偉哲被矇騙，1月2日偕同牛埔里前任里長陳永和及新任里長陳泰祥及議員盧崑福要求該案停工。

許又仁等人同聲要求該案的水土保持工程先停工，請黃偉哲先深入瞭解全案及自己職權所在再處理，地方拒絕遭用狸貓換太子方式偷天換日。許又仁並呼籲黃偉哲行文退輔會開放縣道167-1古道通行，讓全台灣民眾能深入一窺台南市珍貴的白堊景觀資產。

許又仁表示他與牛埔里前後任里長一路都反對世界級景觀牛埔里遭設置事業廢棄物掩埋場，並因此組成『三劍客』，不惜流血抗爭也要阻擋該案的進行，也希望曾公開承諾在民意不同意下絕不動工的行政院長賴清德、及新任市長黃偉哲都能信守自己的諾言，不要說話不算話，官逼民反。

在市長選舉中拿到11萬多票的前牛埔里長陳永和指出他曾問過代理市長李孟諺，問他在卸職前1天核准該水土保持開發案時，有否告知新市長黃偉哲，並與黃討論過呢？但李孟諺說沒有。他認為此事程序並不對，再者原核定的水土保持面積也僅0.6公頃，李孟諺代理市長竟然核發全區41公頃面積的水土保持，這是重大瑕疵，市長黃偉哲在不了解之下就被抓去賣，猶如把黃當孩童看待，導致黃偉哲在不明狀況下行文中央該案的開發不展延。因此他要求此案需先停工，讓台南市長黃偉哲先瞭解全案並清楚自己的職權所在再定奪。他並呼籲工業局不要玩把戲，不要再讓業者以工程來不及為由要求展延，用狸貓換太子方式拐老百姓。

新任牛埔里長陳泰祥則說包括行政院長賴清德及新任市長黃偉哲，都曾公開說尊重民意，在民意不同意之前不動工，他是以反對該案當選里長，希望這些有權利的官員要說話算話，既然民意不同意當地設置事業廢棄物掩埋場，竟沒有要做水土保持的需要，否則若這些高官說話不算數，將會官逼民反，大家會不惜流血抗爭到底。

議員許又仁指出該處白堊景觀是台灣的資源，也是台南市重要的文化資產，可惜全台灣幾乎有百分之99.9的民眾無法窺其全貌，主要是之前該處為國防部彈藥重地而成為禁地，即使目前彈藥功能已取消，但退輔會仍固守該處，因此他希望市長黃偉哲能行文退輔會要求開放，讓167古道能通行，也能讓全國民眾深入觀賞這難得一見的美景。尤其該地也有豐富的生物生態，還是淺移式的活斷層，更不應設置有毒的事業廢棄物掩埋場。

加入聲援的議員盧崑福說行政院長賴清德當年擔任立委時，曾要求牛埔里不准設置有毒的事業廢棄物，但為何代理市長李孟諺在卸職前1天卻核准該水土保持開發案，且面積更擴大到全區，不僅代理市長李孟諺，市長黃偉哲更需要出來說清楚，給市民一個交代，若是黃偉哲有壓力，市民也可以當他的後盾。