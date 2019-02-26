2022參選新北市長？黃國昌：相當有興趣

▲黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）



政治中心／綜合報導

立委黃國昌辭去時代力量黨主席後，未來動向備受關注，新任黨主席邱顯智日前表示黃國昌若參選2020立委選舉，做不分區立委第一名將會對輔選很有利。而黃國昌26日受訪時則說，時代力量應爭取地方執政機會，自己完全不排斥，且「相當有興趣」，被認為將有可能投入2022地方首長選舉。

邱顯智日前被問及黃國昌是否有要求提名2020不分區立委選舉，邱顯智說，黃國昌從來沒有跟他講過，但「黃國昌做不分區立委第一名在輔選上很有利」，值得思考，不過還是要看黃國昌的想法，因為黨內不分區只能做一屆，應該還是要有公平機制，看怎麼樣做對黨最好。

不過，黃國昌受《POP Radio》訪問時說，對2022地方首長選舉「相當有興趣」，他說，「2022時代力量一定要爭取地方執政機會」，要實踐自己的理念，還是要掌握行政權，未來如果有機會參與地方執政，自己完全不排斥，而且相當有興趣。至於是否於現在擔任立委的新北市參選？他表示，現在講選區還太早。

黃國昌談及2020總統大選及立委選舉，時代力量是否會與台北市長柯文哲合作，或提出總統候選人，他表示，自己要守住份際，應交由主席邱顯智及決策委員會討論，但希望2020時代力量有更多人進國會，目前立法院雖只有5席，但他敢說表現是最好的。