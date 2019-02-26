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蘋果真的讀過你寫的「Dear Tim」郵件　且影響了產品決策

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▲▼ iPhone8買一送一救銷量！　蘋果落此下場因為庫克「愛遲到」？（圖／達志影像／美聯社）

▲果粉發送郵件給蘋果執行長庫克並不是一件罕見的事。（圖／達志影像／美聯社）

 科技中心／綜合報導

果粉發送郵件給蘋果執行長庫克並不是一件罕見的事，據CNBC報導，雖然大部分的寄件者都未收到來自克庫的回信，但這些信件中提到關於產品的建議確實會在蘋果內部引起討論，且影響蘋果的決策，特別在該公司打算進一步深入醫療保健領域時。

2017年，蘋果發布了一支Apple Watch的宣傳廣告，內容指出各種不同需求的使用者描述該產品如何幫助他們。據悉，這支廣告中的信件全部來自用戶寫給蘋果或庫克的真實信件。據知情人士表示，庫克有一名助理，他的工作便是閱讀這些「Dear Apple」、「Dear Tim」郵件，並決定是否轉發給庫克親自過目，或將一些郵件的內容轉發給其他相關部門的高階主管。這些信件不僅用於行銷，它們還確實影響了蘋果的產品決策，尤其是健康團隊。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

蘋果在2015年推出Apple Watch時，主打了各種功能，包括通訊、娛樂、健康及健身追蹤等。而隨後這些「Dear Tim」郵件大浪湧入蘋果，描述該產品如何提醒他們潛在的嚴重疾病，甚至即時挽救了性命。在此之後，蘋果便將Apple Watch的重點功能逐漸轉向建康方面。

這些寄送給庫克的信件同樣也能讓產品工程師更好地衡量自己的工作效果。由於他們的工作性質關係，許多工作內容都必須嚴格保密，不能向外界坦露過多。這些郵件中的內容，在某些方面能夠適時地讓這些工程師了解他們負責的內容是否滿足了消費者的需求。

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關鍵字：蘋果,Apple Watch,Dear Tim

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