屏東土雞場確診感染禽流感　撲殺3萬1424隻黑羽土雞

▲屏東縣鹽埔鄉一土雞場感染禽流感，防疫所進行撲殺。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉一處土雞場，21日發生異常死亡，主動通報屏東縣動物防疫所，經雞隻送往化驗，確定感染H5N2亞型高病原禽流感病毒，防疫所啟動撲殺程序，共撲殺3萬1千424隻黑羽土雞，讓業者很感傷。

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▲撲殺土雞。

鹽埔鄉這家土雞場2月21日主動通報防疫單位飼養家禽有異常死亡，屏東縣動物防疫所即依標準作業程序啟動防疫機制，前往將該場雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採樣檢體送行政院農委會家畜衛生試驗所檢驗。

本月25日經試驗所確認感染H5N2亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所已赴該場執行撲殺作業，現場撲殺約9週齡的3萬1千多隻黑羽土雞，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險；另同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，以控制病毒及疫情散播。

屏東縣動物防疫所將嚴密監控禽流感疫情發展，加強養禽場訪視及周邊消毒工作，減少環境中病毒活動，以防疫情傳播。並呼籲縣內養禽業者，因土雞場多採行長時間分批出雞，致運禽人員、車輛及箱籠頻繁進出禽場，增加染病風險，業者應縮短出雞時間，降低前揭人員、車輛及箱籠進出禽場頻率。

另要加強養禽場生物安全防範措施，包括人車門禁管制及動線移動管理、防鳥設施設置維護、禽舍及載運車輛（集運或抓雞車、飼料車、化製車等）與運輸載具（運輸籠）清潔消毒，有效避免透過生物媒介物傳播，降低發病機率。若經每日自主觀察家禽健康情形查有異常警訊時，請立即通報防疫機關即時處理，以阻斷病毒入侵及傳播。