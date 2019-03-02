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談「兩制」台灣方案　陸學者主張取消軍隊、去主權化

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海陸兩棲克難週　蝌蚪迎接六天五夜挑戰

▲國軍海軍陸戰隊兩棲演訓。（圖／國防部提供）

大陸中心／綜合報導

中共總書記習近平今年1月在「告台灣同胞書」發表40周年中，提出要探討「兩制」台灣方案。人民大學兩岸關係研究中心主任王英津今（1）日表示，未來「兩制」台灣方案須解決4大難題，包括「去主權化改造 」、「台灣軍隊去留」、「台灣國際空間處理」及「台灣控制海域的未來管轄」4項議題。

▲習近平,告台灣同胞書。（圖／路透社）

▲中共中央今年1月2日在北京人民大會堂舉行「告台灣同胞書」發表40周年紀念會，習近平（中）出席並發表對台談話。（圖／路透社，下同）

王英津今天投書香港《中評社》，發表一篇題為「『兩制』台灣方案須解決四大難題」的文章表示，儘管香港和澳門已經踐行了20多年的「一國兩制」政策，為「兩制」台灣方案設計提供了豐富經驗，但台灣問題有其獨特性，而這些獨特性正是未來設計「兩制」台灣方案的重點和難點所在。

王英津表示，兩岸統一後，台灣則存在去「主權化」的問題。去「主權化」主要包括「去國家化」和「去中央化」兩個層次的內容，屆時「中華民國仍然存在」的一系列政治符號、稱謂、法律及制度都會去除，北京方面也會對台灣政權進行改造，將其由所謂的「中央政府」改造為「特別行政區政府」。

▲▼習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

至於台灣軍隊的去留問題，王英津提到，「兩岸統一後是否允許台灣方面繼續保留軍隊，無疑是關涉統一後中央政府能否對台灣特別行政區進行有效治理，以及台灣特別行政區能否保持長治久安的一個重要問題。」

他強調，目前大陸有不少學者主張統一後要取消台灣軍隊，也有部分學者認為，可以考慮將台灣軍隊部分取消、部分保留，並將保留部分進一步改造為類似外國憲兵部隊性質的特殊武裝力量。王英津說，未來究竟如何處理，目前不得而知，但該問題卻是設計「兩制」台灣方案必須預先考慮的問題。

若是未來兩岸統一，「國際空間問題」也是棘手待解決的難題。王英津表示，統一之後，台灣當局以「中華民國」名義與個別國家建立的所謂「邦交」關係將不複存在；他也稱，至於目前與台灣保持國家交往的「非邦交實質關係」，統一後必須立即終止。

在台灣控制海域的未來管轄問題方面，王英津則認為，若未來兩岸統一，即便中央政府不收回台灣目前在所轄島嶼及相關海域的全部權力，至少也要收回政治性、主權性、安全性權力，僅將經濟性、事務性、功能性權力繼續交由台灣特別行政區行使。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：兩制,台灣方案,軍隊,去主權,告台灣同胞書,北京

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