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無人機空拍與人工智慧結合　為台灣智慧城市立下全新里程碑

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▲台南市無人機空拍與人工智慧結合為台灣智慧城市立下全新里程碑。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市無人機空拍與人工智慧結合為台灣智慧城市立下全新里程碑。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府攜手台灣人工智慧實驗室（AI Labs）中午於安平古堡，在行政院前院長賴清德的見證下，雙方簽署智慧城市合作意向書，市長黃偉哲要打造台南成為全球第一個應用無人機空拍與人工智慧技術的智慧城市，除讓世界看見台灣產業實力外，也為台灣智慧城市立下全新里程碑。

台南市長黃偉哲感謝賴清德前院長在擔任台南市長與行政院長期間的大力支持，同時也在賴清德前院長的見證下簽署合作協議，這個協議主要是讓台南文化古都得到一個新的生命，尤其是人工智慧與無人機的結合，讓無人機空拍從立體的視角，超越Google的平面街景視角。

市長黃偉哲說，這次是從台南安平開始，建置了立體、高度的視角來了解台南，希望能夠充分運用到警政、農政、交通、觀光部分。黃偉哲認為這只是初期，將來隨著AI與無人機技術的更加成熟，相信未來運用的想像空間是無遠弗屆，這不僅讓台南文化古都成功邁前一步，同時對於市民生活品質的提升，也會有很大的助益。

賴清德前院長表示，很高興來見證台南市在智慧城市上往前一步的歷史性時刻。過去他在台南市長任內時是一個合作計畫，而今日在黃偉哲任內是一個全面性的合作。賴清德除祝福杜奕瑾博士所率領的台灣人工智慧實驗室能夠順利成功外，也期藉此讓台南市能夠達到智慧城市的目標。

台南市政府與AI Labs計畫是響應中央「小國大戰略」AI發展重鎮政策作為，台南市政府以場域開放與市政應用機會參與科技部與南科管理局的推動計畫，整合AI Labs人工智慧技術研發能力、成功大學航空太空學系無人機研發製造能力、財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心客製化高速運算儲存資源，完成「無人機人工智慧空拍影像大數據平台」，開啟橋接空中視野的智慧城市應用無限可能。

目前平台完整蒐集台南市安平區街景影像，在平台上可以任意瀏覽安平區環景影像，並藉由人工智慧技術應用進行各項物件的識別，未來透過AI，從影像淬煉統合數據分析與決策支援，台南市將成為第一個以AI實現數據治理的智慧城市。

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關鍵字：無人機,空拍,人工智慧,智慧城市,里程碑

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