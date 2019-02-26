尋找台版啤酒大胃王！ 許淑華去了餐酒館卻沒參加比賽...





▲▼國民黨立委許淑華（中）到餐酒館支持南投釀酒產業；中保集團總經理徐蘭英（左）、棧酒食文化總經理曾威翰（右）作陪。（圖／照片來源:棧酒食吧官方臉書）



政治中心／綜合報導



有餐飲業者推出台版啤酒大胃王比賽，徵求民眾挑戰在一個小時內喝完18杯啤酒，速度最快者可拿獎金。有「神力女超人」之稱的國民黨立委許淑華一月中也曾到這家餐酒館小酌，不過許沒有參加比賽，原來是這家精釀啤酒來自美國、香港和台灣，其中南投也有酒廠參與合釀，許淑華用行動支持家鄉的釀酒產業。

中保集團轉投資的「棧酒食吧花園餐廳」，鼓勵消費者多方嘗試不同風味的精釀啤酒，祭出五萬獎金尋找精釀啤酒大胃王。「雙人啤酒挑戰賽」，歡迎伴侶組隊參賽。挑戰者只要能在一個小時內喝完18杯啤酒(約相當6000cc)，就有機會奪得新台幣五萬元獎金！

高額獎金吸引相當多民眾報名挑戰，但看似難度不高的比賽，其實陸續讓很多自認好酒量的消費者踢到鐵板。大部分挑戰者喝到15杯就會舉白旗，投降放棄。日前有公司行號對旗下業務員充滿信心，帶著員工組隊參賽，挑戰者在親友團啦啦隊熱情助陣下，一杯接著一杯，展現深厚實力，甚至創下31分鐘完賽的超強門檻，消息一出吸引大批挑戰者躍躍欲試，要來踢館！

棧酒食吧歡迎企業行號鼓勵員工組隊參賽，透過活動培養團隊默契，聯繫感情，此外，棧酒食吧每周六晚間八時起舉辦戶外派對，請來專業DJ，提供好音樂好氣氛，讓消費者絕對放鬆，還能以特惠價$666享受超值雙人超值套餐（內含春捲、炸雞翅和兩杯精釀啤酒）。

業者說，從拚酒到品酒，台灣的啤酒文化不斷變化，其中精釀啤酒既有啤酒的順暢，又更多了個性和細緻口感，頗受市場歡迎。活動辦法：即日起至3月14號，每晚19:30開賽，兩人一隊在60分鐘喝完18杯啤酒，並維持清醒30分鐘。最短時間內完成挑戰隊伍可獲得新台幣五萬獎金。