終結放榜蒙蔽「分數行情」　葉丙成：報榜學校恐砸自己的腳

▲學生團體聯署終結放榜新聞，後續影響仍有待觀察。（示意圖／記者林敬旻攝）

生活中心／台北報導

大學學測成績25日出爐，日前有雄中、雄女學生發起連署，要求終結放榜新聞，拒絕成功模板，引發話題之際更有不少明星高中跟進。台大電機系教授葉丙成在臉書表示，當資訊不充足、沒人知道真正行情時，搶先公佈資訊的學校很可能會砸到自己的腳，「未蒙其利，先蒙其害」。

葉丙成以「有趣的現象」為題分析，沒有了全面性的數據，大部分社會大眾並不知道「行情」是什麼，這時候反而跳出來開記者會的學校很危險，可能有的家長因為不知道行情，一看到全校五科滿分不到十個人，就解讀成是該校考不好，反而不隨便報榜的學校才比較安全。

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▲台大電機系教授葉丙成。(圖／記者蔡百蕙攝）

葉丙成教授臉書全文如下：

【有趣的現象】

當許多高中沒報榜，只有零星的學校報榜開記者會，這時有趣的現象發生了。

Q：「當很多明星高中沒有報出滿分人數的時候，如果有學校堅持要報，到底這對該校是好還是不好？」

當很多學校沒有報出自己滿分的人數時，一旦沒有了全面性的數據，大部分社會大眾並不知道「行情」是什麼。到底一個學校五科滿分的人有多少個才算是學校考得好？大家無從判斷。

這時候反而跳出來開記者會的學校很危險，因為大家不知道今年的整體行情到底是怎樣。當學校興沖沖公布報榜數據，可能有的家長因為不知道行情，一看到全校五科滿分不到十個人，就解讀成是該校考不好。

當資訊不充足、沒人知道真正行情時，反而搶先公佈資訊的學校很可能會砸到自己的腳。未蒙其利，先蒙其害。

再過個兩年如果都沒什麼報導、大眾很不清楚行情的時候，反而不隨便報榜的學校，才比較安全、比較不會被不知道該年行情的社會大眾解讀為考得差了。