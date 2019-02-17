三角戀殺女友！女鬼託夢、乩童曝線索助警破案　「香腸王」判刑14年

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記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣和美鎮2005年發現了一具全裸女屍，但當年因為苦無證據調查陷入膠著，但不料台中一名偵查佐2015年意外聽聞，有一名體質敏感的女子透露曾見冤死女子託夢，指稱自己友人被殺害棄屍在彰化水溝。這名員警聽見後立刻展開調查，沒想到最後真的查出殺人兇手，就是台中一中商圈「香腸王」老闆沈聯旺。

根據了解，彰化和美鎮洋仔厝大排2005年8月發現了一具女屍，當年因為缺乏證據、查不出女屍身份，最後只好先依「無名屍身份」將屍體安喪。但事件10年後（2015年）有一名女子在跟朋友聊天時，透露自己有一名好友2005年無故失蹤，至今10年都沒有找到人。

▲羅女被殺害棄屍大排水溝後，當年警方因無法辨識身分，只好先依無名屍埋喪。（圖／東森新聞）

這位女子表示，她自從好友失蹤之後就一直嘗試找人，但她用盡各種方式卻都一無所獲，後來他乾脆去了台中市一間宮廟請示神明，神明透過乩童說羅女其實早就遇害，當時她聽了還半信半疑，直到後來某夜她夢到一個朦朧的女性影子現身，這名女鬼發抖的哭說自己冤死，她才認為是好友枉死來托夢了。

巧合的是這一段對話，剛好被台中第五分局一名偵查佐聽見，這位偵查佐回到警局後立刻展開調查，結果真的讓他查出同時間、地點果然有具無名屍，經過DNA比對後終於確認女屍身份，女屍就是當初那一名女子的羅姓好友，原本陷入膠著的案情終於透出一線曙光。

▲經過DNA比對後終於確認女屍身份就是羅女。（圖／東森新聞）

警方後來調查發現，死者羅女的手機自2005年8月後，羅女沒有任何的使用記錄，經過層層過濾才終於追查到了「香腸王」沈聯旺涉有嫌疑，警方2015年4月立刻傳喚沈到案說明，但沈聯旺堅稱自己沒有殺人，檢方無奈證據不足，只能以10萬元交保。

但是讓沈聯旺料想不到的是，他的印尼籍謝姓同居女友出賣了他，原來當初沈男與羅女是同居的男女朋友關係，但沈男2004年認識了謝女進而劈腿，後來謝女還替沈男生下一子，沈男為了徹底解決三角戀問題，2005年8月就下藥迷昏羅女，接著再脫光羅女衣物推下大排，謝女則是目睹了整個過程。

▲謝女向警方供稱說，這件事情她原本想隱瞞一輩子，但不料沈男2015年9月對她嚴重家暴，還持棍棒痛打她。（圖／東森新聞）

謝女向警方供稱說，這件事情她原本想隱瞞一輩子，但不料沈男2015年9月對她嚴重家暴，還持棍棒痛打她、將她塞到冰箱，還怒嗆說「殺一個也是殺，殺二個也是殺！」所幸她最後被人發現及時救援，（沈男也因此被依殺人未遂罪判刑8年），她自此也對沈男死心，決定向警方供出案情。

台中地院審理時，沈男對於殺人全盤否認，但法官認為，印尼籍謝女不曾在彰化住過，但卻能精確說出羅女落水地點、位置描述非常詳細，還能說出當地周圍沒有住家，時間是凌晨時分，沒有過往車輛，沈男把棉被包裹的羅女丟進大排等犯案細節，因此認為謝女證詞明確可信，最終依殺人罪判處沈男14年有期徒刑。