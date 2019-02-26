《還願》風波登上BBC　引述陳其邁讚許：民主自由才能擺脫限制

▲陳其邁直播玩還願，吸引5萬網友瘋看。（圖／翻攝陳其邁臉書）



記者丁維瑀／綜合報導

台灣赤燭遊戲公司所製作的《還願》近期引發廣大討論。英國廣播公司（BBC）今（25）日報導，這款遊戲因為內含彩蛋，但指涉的對象是中國國家主席習近平而遭到中國大陸網友封殺。文中引述行政院副院長陳其邁讚賞《還願》，唯有擁有民主與自由的國家才能擺脫限制。

根據報導，有玩家注意到《還願》（Devotion）中有張符咒寫著「習近平小熊維尼」，另外加種一些蛛絲馬跡似乎與中國大陸有所關連。這款遊戲於2月19日在數位發行平台Steam上架，是1980年代第一人稱視角的恐怖遊戲，引發爭議後赤燭便透過臉書致歉，並承諾退款給覺得被冒犯的用戶。

▲《還願》相當熱賣。（圖／翻攝官網）



赤燭發布聲明指出，由於技術問題，帶有小熊維尼字樣的素材不慎進入遊戲中，23日已經從中國大陸的Steam下架，「我們最最不該的就是辜負你們的信任，這不是我們所望，但今天傷害確實造成了，這一點我們無法逃避。」

陳其邁昨（25）日則在臉書直播玩《還願》，他對於這款遊戲表示讚賞，只有民主自由國家才可以不被框架限制。BBC指出，台灣的社群媒體並未受到政府掌控，許多網友都在開玩笑談論彩蛋。

根據赤燭臉書貼文，《還願》旨在描述邪教害人的故事，單純的父親走上錯誤的道路，最後釀成整個家庭的悲劇，作為一家遊戲公司，赤燭的期望是盡可能讓更多玩家有著良好又深刻的體驗，這次因為失誤則辜負大家的期待，期盼所有傷害到這裡為止，不要傷及無辜的夥伴，「此事已進入商業協調階段，希望各界冷靜給予我們時間處理，這也是對我們最大的支持。」

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