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快訊／《還願》從台灣STEAM下架？網驚：夜襲　「赤燭包子」回應了

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快訊／《還願》從台灣STEAM下架？網驚：夜襲　赤燭包子回應了。（圖／翻攝STEAM網站）

▲《ETtoday新聞雲》記者清晨5時半實際到STEAM搜尋「還願」，的確未見遊戲，只剩下原聲帶。（圖／翻攝STEAM網站）

記者陳俊宏／綜合報導

國產遊戲《還願》最近超夯，但有玩家今天（26日）凌晨發現，「還願在STEAM找不到了」？PTT八卦版前版主「四叉貓」劉宇也直呼，「還願一小時前從台灣STEAM下架了」。由於討論愈來愈多，也讓業者「赤燭包子」出面留言回應。

有網友今晨3時23分在PTT發文說，「STEAM架上只剩原聲帶和《返校》，還願直接消失啦，到底？？？」底下一堆人留言，「完啦，出大事啦」、「真的要成為傳說中的恐怖遊戲了」、「本體下架了，原因未知」、「半夜被河蟹的感覺」、「FB、Twitter、YouTube全刪」、「這...夜襲？」。

請繼續往下閱讀...

四叉貓清晨4時19分也在臉書發文，「還願一小時前從台灣STEAM下架了！！！（只剩下原聲帶）。」而《ETtoday新聞雲》記者清晨5時半實際到STEAM搜尋「還願」，的確未見遊戲，只剩下原聲帶。

▼「赤燭包子」留言說明。（圖／翻攝PTT）

快訊／《還願》從台灣STEAM下架？網驚：夜襲　赤燭包子回應了。（圖／翻攝PTT）

快訊／《還願》從台灣STEAM下架？網驚：夜襲　赤燭包子回應了。（圖／翻攝PTT）

後來業者在PTT留言，「我是赤燭包子，只是後台處理事情，稍安勿躁」、「凌晨4點發什麼公告，你們不睡才有病吧」、「總之沒有什麼陰謀啦，是赤燭這邊在跟後台喬事情」、「大家不用緊張」。

赤燭遊戲開發的《還願》遊戲，因戲內符咒中隱藏嘲諷大陸領導人習近平的字眼，23日遭大陸玩家憤怒留下負評，還出現抵制風波，最終從大陸STEAM商店下架，代理商唯晶科技也因此喊告求償。儘管赤燭遊戲6名共同創辦人在臉書發出聲明，強調此次的符咒風波並非赤燭立場，仍無法平息此事。

由於《還願》討論度愈來愈高，行政院副院長陳其邁25日晚間8時與前華視主播視網膜、立委鄭運鵬等人玩《還願》並在臉書直播，最高同時湧入5.3萬人觀看、超過8300多人分享。陳共花3小時多的時間成功通關，他也發表感想說，「本來一開始是在玩遊戲，玩到最後有點鼻酸」、「政府應該要多支持（國產遊戲）」。

▼陳其邁直播玩《還願》，吸引5萬網友瘋看。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼陳其邁直播玩還願，吸引5萬網友瘋看。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼赤燭新作《還願》的13個現實冷知識。（圖／遊戲截圖）

▲▼《還願》熱潮席捲全台。（圖／遊戲截圖）

▲▼赤燭新作《還願》的13個現實冷知識。（圖／遊戲截圖）

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關鍵字：赤燭遊戲,還願

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