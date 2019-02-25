跟監目睹妻牽小王進摩鐵　綠帽夫80萬賠償金還是全飛了

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名人夫阿文（化名）懷疑胡姓妻子外遇，偷偷跟監沒想到竟然真的目睹對方和王姓男子一起進入汽車旅館，雖然刑事部分證據不足不起訴，民事部分他提告求償80萬元，卻還是被法官駁回，只因為無法證明小王是否知道妻子已婚的身分。

▲阿文看到妻子和王男一起進入摩鐵，氣得拍照提告。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

阿文指控，他與妻子結婚後育有子女（現已離婚），對方卻在婚姻關係持續期間和王男交往，不僅租屋同居，2017年11月還被他撞見兩人一起進入汽車旅館，懷疑是進去裡面發生性行為，氣得提告妨害家庭，案件進行中兩人竟然繼續交往，妻子甚至把名下的不動產設定抵押權給外遇對象。

雖然刑事部分胡女及王男獲不起訴，但阿文認為，上述行為已經侵犯到配偶權，他也受到嚴重的精神打擊，必須求助醫師治療才能繼續生活，因此決定在民事部分提告求償80萬元的賠償金。

▲王男強調，租屋是拿來當成畫室而非同居。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不過，被指控為小王的王男反駁，自己是在2017年9、10月間透過交友軟體認識胡女，當時女方聲稱已經離婚，他沒有看過身分證，也不知道那是育有子女的人妻，真的不是故意要介入他人家庭，至於租來的房子是當作畫室使用，而非拿來同居，承租人則是他的母親。

台中地院法官認為，阿文拍到兩人一同進入摩鐵的照片，最多證實他們有密切的男女關係，卻無法證明王男知道胡女已婚，加上抵押名下不動產是對自己財產的處分行為，不是構成「侵權行為或故意、過失」的要件，最後駁回阿文的告訴，裁定王男免賠。