2019舌尖饗宴！　米其林加持「十大華人名廚」來了

▲對料理人來說，能夠獲得米其林肯定，是一種夢想也是莫大的鼓勵。（圖／記者黃士原、記者陳涵茵攝、犇鐵板燒提供）

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獲得饕客信賴的「米其林美食指南」，已成為網友心中高信賴度的推薦榜單，對料理人來說能獲得米其林星星，是一種夢想也是莫大的鼓勵，以下十大享有米其林美譽的華人主廚，它們的菜在台灣就能吃到！DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，將這些厲害的神級主廚推薦給你！

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第5名：陳泰榮

陳泰榮從前東家離職後，機緣巧合之下答應君品酒店中餐行政主廚陳偉強，成為團隊中的一員，他加入後改變了一些菜色配方，強調道地港味，大膽使用高檔食材試水溫，創新的表現讓他打出漂亮的戰役。

第4名：楊光宗

天香樓主廚楊光宗，背負著傳承杭州菜老味道的使命，一做就是20多年，他讓團隊保有天香樓最早的口味，以古籍裡美食家對菜色的描述，來追溯食物原味，讓老杭州菜最初的味道不被時空改變，回歸原本的滋味進到客人的胃裡和心裡。

第3名：梁經倫

有「廚魔」封號的梁經倫，其實並非本科出身，如今是全球華人主廚中摘星最多、一共高達32顆的主廚，他創立的頂尖餐飲品牌版圖涵蓋香港、中國、新加坡與加拿大。身為全世界第一位以「分子廚藝」技法表現出中菜美味的天才大廚，梁經倫嘗試鐵板料理領域，在「Daimon‧犇廚魔館」將色、香、味發揮到極致。

第2名：陳偉強

陳偉強12歲時就在香港老餐廳「珍寶」工作，曾經連續兩年被選為「十大名廚」，最擅長「炒」，一身精湛的炒功，他也曾經透露過，自己只要看到什麼新奇的食材「就想拿它來炒一炒！」帶著不斷學習的心境，加上對料理的用心與手藝，成功摘星。

第1名：江振誠

曾被時代雜誌封為「印度洋上最偉大廚師」，也曾入選「全球百大名廚」，他在新加坡的餐廳更被紐時評為「全世界十大最值得搭機品嚐的餐廳」之一，連兩年摘下米其林二星。在海外多年，回到台灣開設餐廳，希望將RAW打造成可以享受做菜樂趣的地方，吸引更多饕客好奇前往一探美味。

▲DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，將這些厲害的神級主廚推薦給你！(圖／網路溫度計)