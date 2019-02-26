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NOVA情報誌／手機雙法「保」 全方位貼身後盾

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

圖、文／NOVA情報誌

手機界「保安」大隊出動！機身保標「軍規防摔殼」顏質高、實力堅強，緊密包覆不怕碰撞；螢幕隨扈「玻璃保貼」疏油疏水抗刮力一流，360度齊心防護！

（圖／NOVA情報誌提供）

隨著旗艦型手機螢幕越做越大，單機售價也居高不下，現在就連手機螢幕維修費也來到萬元天價，實在讓人嚇到下巴都要掉下來了，再加上眼看手機搭載雙玻璃材質已成趨勢，若一個不小心手殘摔落或不小心碰撞受損，碎的可是兩面玻璃心，破損風險大增！正因如此，手機周邊市場也很火熱，在買手機之餘，不忘為愛機加上「雙重防護」保護殼，正面以「玻璃保護貼」貼好貼滿，背面裝上美觀的「軍規防摔殼」外衣，將防護做到萬無一失，傷害自然降到最低！
身為手機強力後盾的保護殼類型百百種，各家大多主打防摔功能，標榜著有美國軍規防摔亦代表通過MIL-STD-810G認證，其著重自由落體摔落測試，當手機安裝該手機殼後，即便各種角度掉在平面鋼板上依舊能保護手機，但市面上並非每款手機殼都會進行此認證，不過由於知悉認證的流程，因此自行由內部測試手機殼在1.2公尺的高度與26次不同角度的自由落體摔落測試後，若能達成防護的任務，便達到符合「軍規標準」保護意涵。

扮演手機螢幕替死鬼的玻璃保護貼，主要是能在手機受到撞擊時，犧牲小我先行破碎分散衝擊力、保全手機螢幕，同時日常也兼具疏油疏水和防刮表現，而挑選玻貼時，一般常見9H字樣，其實代表的是「鉛筆硬度」，意指可抵抗9H鉛筆硬度的劃痕，所以任何一塊玻璃的抗刮程度都能達9H，一旦經換算成劃分礦物硬度標準的「莫式硬度」，其依照玻貼本身的材質硬度與經由後加工技術的好壞也會形成差別，舉例來說，普通玻璃約僅達莫氏硬度4或5，但若採用康寧玻璃，搭配精良加工製程，莫氏硬度則可提高到7左右，增強耐撞擊力和抗刮能力，所以真正深度鋼化的玻璃貼，還是能提供比較好的保護，建議可詢問清楚。

值得一提的是由於搭載雙曲面螢幕手機越來越多，有些採固定式背膠的玻璃保護貼曲度與黏力不足，容易導致玻璃保護貼過了一陣子有浮邊與入塵情況，久而久之甚至脫落，又或弄碎機會增加。因此，市面上出現了一款全新UV膠玻璃貼，專門設計給雙曲面手機使用，外觀與一般玻璃保護貼看起來大同小異，但玻璃本身沒有膠也無黑/白邊，黏貼前必須先將UV膠倒在手機螢幕上，讓UV膠水填滿保護貼與螢幕間空隙，再抹去邊緣多出的膠水，接著放到紫外光燈下照射幾分鐘，最後玻璃保護貼就會穩固地貼合在螢幕上，整體觀感也更好。

（圖／NOVA情報誌提供）

本月夯話題「手機殼」大不同

每個人對於手機殼的功能和需求不盡相同，坊間保護殼種類多不勝數，目前常見的手機殼種類主要分為六種，選購前須建立基本認知，才能擇其善者而「護」之。第一款主打強化四角防護的「空壓殼」，採用透明TPU材質，具有較好耐油、耐磨性且彈性佳、可承受壓力，但缺點容易黃變，部分廠商會在手機殼表面增加塗層，降低黃變速度、延長使用壽命，而通常空壓殼又細分為二種：在四角注入空氣達到防摔效果的氣囊式空壓殼，及特別將四角墊高、邊框厚硬的氣墊式空壓殼；第二種「邊框殼」在手機的四個邊框進行碰撞防護，邊框高度會高於手機厚度，避免手機表面被桌面異物刮傷，另邊框殼會大面積露出手機本體，優點獨具造型和裸機感，相反地包覆性低，建議搭配包膜使用。

第三種價格實惠親民的「矽膠軟殼」性質穩定，擁有防沾指紋、防塵、易於使用且與各類玻璃保護貼相容性最高，但缺點厚度薄抗震耐摔能力差；第四種為容易加工的「硬殼/彩殼」，講究設計感且樣式豐富，但功能性其次，僅能帶來一般保護。第五種是通過MIL-STD-810多項測試的「軍規防摔殼」，舉凡防震、防摔、高低溫與其他外在污染等，外型較厚重、包覆性佳但單價高，在搭配滿版保護貼時需特別留意相容性。最後是「防水殼」，須通過最高層級的IP68防塵防水等級測試，確保機殼完全密封防止灰塵，同時提供水下1.5公尺內，浸泡30分鐘無虞機能性。

（圖／NOVA情報誌提供）

螢幕護衛隊「玻璃保護貼」觀念篇

除各式各樣的保護殼，手機螢幕保護貼更是琳瑯滿目，光是玻璃保護貼就針對不同需求族群推出不同的設計，像是高透膜、磨砂霧面膜、抗藍光等種類繁多，在材質上做出區隔外，版型更是多樣化，實際上先不論一些特別的命名，玻璃保護貼主要分成非滿版、全透明、2.5D滿版和3D滿版玻璃保護貼4種。非滿版玻璃保護貼通常被設計成內縮一點，無法完全貼滿螢幕，具有便宜、好清潔、利於安裝保護殼，以及較難碎裂優勢，但缺點是不夠美觀、異物感重且摸起來刮手；全透明玻璃貼最大特色是黑邊無印刷且正面覆蓋度高，通常價格高、易碎且安裝不易；而玻璃貼會出現幾D的名詞術語，其定義來自於玻璃貼的「導角弧度」，2.5D與3D最大的差異在於玻璃邊緣導角的處理，其中2.5D指的是玻璃表面仍為平面，只有在側邊稍作彎曲處理，而3D玻璃貼則是採熱彎成形或CNC冷雕工藝讓平片彎曲，形成3D感立體弧度，因此無論在覆蓋率或紮實度，3D的邊緣導角弧度相較2.5D來得更圓滑貼服，至於其它宣稱到4D、5D，甚至9D的玻璃貼僅是商人的行銷手法罷了，與玻璃貼導角設計無關。

（圖／NOVA情報誌提供）
（圖／NOVA情報誌提供）
A. 空壓殼─主要加強手機四個邊角的防護，於手機邊角加上氣囊、氣墊來有效減輕摔落時的震動以避免手機跌落時的損傷。
（圖／NOVA情報誌提供）
B. 邊框殼─僅包覆在機身側面四個邊框的保護殼，防止基本碰撞與強化邊角衝擊，不過這類型機殼對於手機保護效果並不全面，通常會搭配玻璃保護貼或包膜使用。
（圖／NOVA情報誌提供）
C. 矽膠薄殼─這類手機殼優點可帶來輕巧的手感且價格便宜，入手較無門檻，但矽膠材質容易沾附碎屑且耐衝撞的防護性較低。
（圖／NOVA情報誌提供）
D. 硬殼/彩殼─最大特色產品圖樣多元且穩定性高，由於保護力較一般，因此部分廠商將此改良為雙層材質，升級整體防禦力。
（圖／NOVA情報誌提供）
E. 軍規防摔殼─一般標榜軍規標準的手機保護殼，通常是以 MIL-STD-810G的自由落體摔落測試，確保安裝保護殼之後能使手機在摔落時能受到良好的保護。
（圖／NOVA情報誌提供）
F. 防水殼─必須通過國際IP68防塵防水規格，能夠因應下雨或是浮潛使用情境。
（圖／NOVA情報誌提供）
G. 2.5D滿版玻璃保護貼─由於邊角不會完全覆蓋到螢幕，因此邊緣保護程度比3D差，且邊角縫隙容易卡塵，也會有些刮手，優點除非邊角受到強烈撞擊否則不易碎、可裝大部分保護殼。
（圖／NOVA情報誌提供）
H. 3D滿版玻璃保護貼─手機正面包覆度高、紮實，加上邊角圓潤不刮手，如同裸機質感且比2.5D不易黏灰塵，視覺效果較好，但價格高且會挑手機殼。

金頭腦激盪
以往市場上常見宣稱使用「康寧」玻璃的保護貼，其實與大家熟悉的「康寧大猩猩玻璃（Corning Gorilla Glass）」是不一樣產品，康寧大猩猩玻璃主要應用工業範疇，是美商康寧公司專門製作給智慧型手機觸控面板使用的玻璃面板，而開發給「螢幕玻璃保護貼」專用的康寧玻璃則屬於「Accessory Glass 2 by Corning」系列，又簡稱為「AG2BC」，兩者唯一共同點是均為康寧旗下具備高抗刮能力與高韌性的高防護等級玻璃，因此，往後購買時只要認明是「AG2BC」標示，就能保障自己購買到康寧正式授權的玻貼產品。

（圖／NOVA情報誌提供）

金手指神算

以台灣市場為例，目前邊框搭配透明背板的手機殼是學生族群最愛，通常透明背板會再加上一些圖案增添設計感，坊間售價約五百元左右，至於具有功能性的支架雙層手機殼則在一千元內，造型軍規防摔殼約1200-1400區間，多為熱愛戶外或是辦公族首選，在保護貼方面，3D玻貼會比2.5D玻貼價格高，兩者間再依據主打的功能特性由高到低排序為：高透、抗藍光、磨砂與防窺，2.5D滿版約從600至900元，3D則為600至1000元不等，而若是獲得康寧正式授權的AG2BC螢幕保護貼產品，價格則落在1500元左右。

（圖／NOVA情報誌提供）
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關鍵字：nova情報誌,玻璃保護貼,軍規防摔殼,手機保護殼

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