NOVA情報誌／你「鑑」過嗎？　Vivo NEX雙螢幕版手機

圖、文／NOVA情報誌

買尬，真是太神奇了，手機居然有兩面螢幕，且雙螢幕都能接聽電話，進行獨立App多工應用，就連拍照也能雙螢幕同時顯示畫面，即時看到表情與構圖，還導入三鏡頭相機系統，AI美體修飾，內建旗艦S845處理效能與業界最高10GB RAM…如此創新夢幻，鑑定團怎能放過！管叫ViVi NEX雙螢幕版是吧，達人們？迎春開運大鑑！

超級鑑定師風雲榜

◎專家達人1～暱稱「克里夫」

姓名：林士益

現任：城邦生活旅遊事業群 行動內容部總編輯

綽號（英文名）：CLIFF

資歷：RUN！PC編輯主任、第三波主編、PC WORLD總編輯、PC Magazine總編輯、超頻者天堂網站總監、Tom's Hardware網站中文版總編輯2年…等

IT總年資：20年

數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人2～暱稱「男哥」

姓名：蔡俊男

現任：NOVA情報誌 總編輯

綽號（英文名）：Hanson

資歷：DVDinfo視聽雜誌資深編輯5年、Myplus加分誌主編1年半、Nova情報誌主編11年…等

IT總年資：17年

數位感「諫指數」：5顆星

◎專家達人3～暱稱「奈勒斯」

姓名：陳英傑

現任：自由電子報 主編

綽號（英文名）：Linus

資歷：蘋果日報副刊3C記者2年、尖端出版社3C雜誌編輯1年、自由時報3C記者3年、中國時報生活科技組記者4年

IT總年資：15年

數位感「諫指數」：五顆星



◎專家達人4～暱稱「安安」

姓名：龍信安

現任：「YES！新機到了」網路頻道製作人

綽號（英文名）：Anan

資歷：攝影家手扎專欄作家3年、DV HOT哈燒網主編2年、數位影像坊站長7年

IT總年資：17年

數位感「諫指數」：5顆星

Vivo NEX雙螢幕版肚裡乾坤

◎創新一機雙螢幕：背面別於一般金屬或塑鋼，創新導入一面5.49吋1920×1080 FHD Super AMOLED螢幕，為業界首款雙螢幕手機！

◎獨特雙螢幕應用&拍照遊戲多工變換：兩面螢幕皆能接聽電話，進行獨立App應用。拍照提供「魔鏡相機」讓雙螢幕同時顯示畫面，被拍攝即時看到表情構圖。針對吃雞等遊戲增加自定義AB鍵，背面螢幕可當作RL鍵觸按射擊。「心情傳遞」應用能傳文字或圖片到另一螢幕即時傳情表白。

◎三鏡頭相機系統＋智慧POSE&AI美體修飾：搭載三鏡頭拍攝系統，包含2×1200萬畫素＋200萬夜視鏡頭+TOD 3D立體鏡頭，光圈為F1.79/F1.8/F1.3；內建Sony IMX363感測器，4軸OIS光學防震，提供超級夜景功能，首創「智慧POSE」內建POSE引導照片與短片教學。新增「AI美體」，能針對全身/頭部/肩部/瘦腰/美臀/瘦腿/長腿等7大部位修飾。

◎旗艦高通S845效能&業界最高10GB RAM：核心搭高通Snapdragon 845八核處理器、Adreno 630 GPU顯示晶片，內建業界最高10GB RAM，128GB ROM空間。

◎3D臉部掃描建模＆隱形指紋辨識&電力續航&雙引擎閃充：提供3D掃描臉部建模可套用AI美顏上，內建五代螢幕指紋辨識技術，出廠搭3500mAh鋰電池與超級雙引擎閃充。

鑑定團密室會談、現場LIVE

鑑定1番目→一定要這麼鑑 『創新雙螢幕&外觀握感』



大審婆： 哇，這款創新雙螢幕外觀超有戲，達人們、開鑑！

克里夫：智慧手機已經很久沒有創新工藝突破，這款雙螢幕外觀讓人驚艷，更是外型最大賣點，重點原廠有特別加入應用情境，突顯1＋1價值，很有吸引力。

奈勒斯：Vivo很厲害同樣薄度下，做到正反螢幕這件事，且握感幾乎沒變，就技術創新上給它高分，繼上次NEX首創前伸縮鏡頭，又一創舉！

安安：這幾年手機沒太多話題與變化，尤其背蓋部分，從簡單的塑鋼殼，演變到金屬、拋光與多彩漸層反射。這次Vivo革命性直接貼上一塊5.49吋螢幕，跳脫既有設計思維，對喜愛嘗鮮或追求新科技將震撼與趨之若鶩！

男哥：只能說Vivo工藝研發創新能力很強，不免讓人心理OS，這不是應該蘋果該做的事嗎？尤其雙螢幕對於組裝與散熱門檻挑戰高，個人很欣賞這樣設計。若真要挑剔，重量近200克有些沉，長時間握持可能稍感重些，其餘相當OK！

鑑定2番目→一定要這麼鑑 『獨特雙螢幕應用&拍照遊戲變換』

大審婆：聽說這雙螢幕很屌，能隨時切換與提供拍照&遊戲多應用，持續鑑！

安安：過去有相機為了讓對面人看到POSE，會裝小小凸透鏡，但幾乎沒啥作用，這次透過雙螢幕衍生出魔鏡相機，讓被攝者看到自己全身影像，便於構圖與表情調整，我認為有趣且實用充滿話題！

奈勒斯：相較於拍照，它雙螢幕遊戲應用，更能吸引年輕族群，過去不管玩PSP或PS4，後面都會有實體按鍵，現在等於將這概念移植到手機上，透過背面螢幕做R、L鍵觸發，我也要給高評價。

克里夫：這款創新雙螢幕不是擺設用，還提供包含拍照、傳情、雙App多工等應用，雖然Vivo第一次做這樣東西，但實際上都滿實用接地氣。現階段拍照是它開箱後最大亮點，透過雙螢幕設計，同時解決主螢幕真正全面屏無瀏海，以及自拍或讓人拍照時可用整個畫面去監看，讓它的可玩性與價值大舉提升，重點現在還僅是開頭，未來相關應用勢必更多，連我看了都很想買。

男哥：過去聚餐拍照會找服務生幫你按相機，常常拍完後發現有人閉眼，當啟動這雙螢幕相機，能看到自己影像，想失敗很難。雙螢幕另一好處讓夫妻或情侶不因拍照嫌對方構圖差而吵架（全場大笑），還能透過雙螢幕做心情傳遞增加情趣、表白或道歉，同時顧及到年輕、拍照、遊戲三大族群，給它按讚。



鑑定3番目→一定要這麼鑑 『三鏡頭相機＋智慧POSE美體修飾』

大審婆：鑑友們，這款拍照升級三鏡頭，還強調超級夜拍、智慧POSE與AI美體修飾，來吧！

男哥：相機升級三鏡頭，有顆較特殊是200萬夜視鏡頭，加上Sony IMX363高感光模組，實際手持隨拍夜景效果讓我頗驚訝，比想像中好很多，影像明亮且輪廓相當清晰，清晰到不太真實，更沒有常見的油畫感！加上可玩的東西與模式多，例如智慧POSE有樣本可看，往後拍照不再只比YA或手指愛心，更有創意。

安安：同感！它比較有創意與思考發想在智慧POSE部分，常常我們這種攝影師要指導模特兒擺POSE，非常難解釋，因每人肢體與理解能力不同，現在有影片與照片指引非常方便，能依樣畫葫蘆，搭配魔鏡功能，馬上對照觀看，這是目前相機無法做到，大可加分。

奈勒斯：時下高階手機拍照品質都表現的不錯，這款也不例外，尤其對於女性朋友很愛的AI美顏，不只輕鬆拍出自然景深人像，還做到AI美體修飾，隨需求對身體各部位P圖，簡直發揮到另一「照騙」境界（全場狂笑）！

克里夫：之前我們有鑑定過它單螢幕版本NEX，當時拍照與各方面攝影表現已令人刮目相看，生活隨拍很夠用，出門無需再帶相機。這次較突出是新增POSE引導與透過雙螢幕方式讓構圖更精準，尤其有誠意是多了一顆TOD 3D立體鏡頭應用，讓喜歡拍照的人有更多好玩東西！

NEX細部&配件仔細瞧！

◎ 智慧POSE引導功能

相機功能中新增智慧POSE，內建很多照片與短片教學供參考仿效。

◎ 星環絢彩柔光燈

鏡頭外圍星環絢彩柔光燈，當來電/播放音樂/自拍光效等不同場景時，能呈現不同燈光效果。

◎ 全螢幕無瀏海

藉由雙螢幕特性，自拍時自動轉換後螢幕鏡頭運作，達成全螢幕無瀏海觀感。

◎ 遊戲自定義AB鍵

當正面螢幕玩吃雞遊戲時，後螢幕能自定義AB鍵，當作RL鍵觸按射擊。

鑑定4番目→一定要這麼鑑 『旗艦高通S845效能&業界最高10GB RAM』



大審婆：硬底子功夫效能嘛不能輕忽，麻吉ㄟ再接再鑑！

克里夫：這款硬體規格最大賣點就是10GB RAM，因處理器高通S845、630 GPU坊間高階機都一樣。搭載更大記憶體，執行雙螢幕、雙App多工處理上更流暢，這樣設計無可厚非，比較可惜是空間僅128GB，若能搭256GB會更有殺傷力。

奈勒斯：老實說核心S845加上業界最大10GB RAM，無論玩遊戲、看影片等各項程式應用流暢度沒話說。誠如克里夫所言，128GB空間相對競品稍嫌弱，畢竟容量無法再擴充，甚至坊間很多中階機都搭到128GB，我想原廠可能為下代旗艦做準備，因過幾個月後S855就出來，屆時S855＋256GB規格相對有感。

安安：我也認為搭到業界最大10GB RAM讓它很加分，坊間目前旗艦筆電RAM多半也僅8GB，這麼做有其道理，畢竟雙面螢幕都在跑，需要更大暫存記憶能力！

男哥：實際用它玩遊戲吃雞相當順！首款搭到10GB記憶體真的要給它拍拍手。但不諱言說你搭8GB或10GB RAM一般人可能感覺不太出來，擁有128GB或256GB空間可用就有差，不管錄影或遊戲下載，若能配置大一些就更完美。

鑑定5番目→一定要這麼鑑 『3D臉部掃描建模＆五代隱形指紋辨識&電力續航與雙引擎閃充』

大審婆：最後，針對提供3D掃描&臉部建模，新一代螢幕指紋辨識技術與3500毫安培電池，支援雙引擎閃充技術等拉斯兜鑑！

安安：螢幕高耗電，一次又搭兩面，對照僅3500毫安培電池，可能無法支撐一整天，出門還是建議帶行動電源。當然不錯有支援閃充，能進行快速充電。

克里夫：它有提供3D掃描&臉部建模是繼雙螢幕後另一亮點，剛剛看男哥實際做的模型，比想像中好，優點能直接將這模組套用AI美顏上。另外個人其實不喜歡Face ID臉部辨識，解鎖成功率始終不如指紋，有時拿起手機只是要看時間，沒想就解鎖了，相較下較偏好指紋解鎖。Vivo厲害螢幕一按即辨識解鎖，新一代辨識速度更快，這點不錯。

奈勒斯：無論玩遊戲或看影片都很耗電，內建3500毫安培不高不低，但畢竟雙面螢幕使用，若能搭到4000毫以上就更適用。另外目前很多高級車都已直接內搭無線充電板，建議下代可將無線充電功能導入，更增附加價值！

男哥：操作上較突出是螢幕指紋辨識搭到第五代，解鎖速度與精準度較過去進步。另外原廠有針對雙螢幕隨盒附贈專用保護框，這點頗貼心，質感也不錯，但可惜僅單一黑色系過於單調，尤其雙螢幕無法用手機背殼來表現個性，若能在官網推出更多色系框就更完善。



大審婆：收到，感恩喔～

『不要再給我打分數了』

一路鑑到這，大審婆信心增加不少，接下來還要請各位專家達人們Vivo NEX雙螢幕版手機打分數囉！

『評分標準』

◎60分－錢多可買◎70分－可玩玩啦◎80分—這東東還真不錯◎90分—物超所值！數位好樣！◎100分－考慮什麼，趕快到NOVA血拼囉！

克里夫：89

男哥：88

奈勒斯：86

安安：88

平均分數： 87.75分「NOVA數位鑑定過關」

『我要上訴─原廠有話要說』

偶大審婆一向以超龜毛聞名，不、是超完美主義者啦！雖然這次超級鑑定團達人全都給Vivo NEX雙螢幕版手機打了「這東東還真不錯！」高評價，但鑑定會中依然有一些負面挑剔聲浪，偶一定要給它好好追根究底…。趕緊去找Vivo台灣分公司總經理陳娟娟（娟娟總）問個明白。



Q大審婆：與會專家頗為讚賞創新的雙螢幕工藝與相關應用情境，且厲害是還能維持相同薄度與握感！但部分達人指出美中不足重量近200克有些沉，長時間握持會稍感重些？對此…

A娟娟總：因同時採用雙螢幕的關係，重量會些微比平均手機重量重一些，但200克並不會影響消費者在使用體驗。

Q大審婆：硬體規格上，達人們對於vivo雙螢幕版核心S845處理器＋業界最大10GB RAM均表讚賞，但可惜儲存空間僅128GB稍嫌少些，坊間不少中階機都已達此規格，若能搭到256GB就更適用有殺傷力？對此…

A娟娟總：目前大陸僅推出128GB版本，台灣亦與大陸同步推出，謝謝達人們的建議。

Q大審婆：人性操作與電力續航，現場達人多所讚揚新一代螢幕指紋辨識技術與雙引擎閃充功能。不過對於內搭3500毫安培電池容量，有專家認為螢幕高耗電，又使用雙螢幕，將無法支撐一整天使用量，若能搭到4000毫以上會更實用？

A娟娟總：搭載3500毫安培電量，其實在不開啟Always on的狀況下，可以支撐一整天以上，且一併提供閃充功能，當電力低時可快速充電。

Q大審婆：承上題！出廠針對雙螢幕隨盒附贈專用保護框，頗為貼心，質感也不錯，可惜僅單一黑色系框過於單調，況且無法用手機背殼來表現個性，若能在官網推出更多色系框勢必更完善？

A娟娟總：我們也有從網路上了解這樣的需求，總部目前正在規劃中，相信會有更多色系的保護框，會與大家見面。

大審婆：瞭解，阿里卡豆！



鑑定過關 前進NOVA…

YA、鑑定過關！看到Vivo NEX雙螢幕版手機獲得眾位鑑定團專家的肯定，熱心的娟娟總又消除偶的一些龜毛疑慮，嘿嘿～那偶就趕緊到NOVA搶購一部，即日起帶著它展開偶的行動精彩新生活，哈哈！



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