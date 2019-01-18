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NOVA情報誌／PS Classic迷你復古機　懷舊感動爆表！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

（圖／NOVA情報誌提供）

圖、文／NOVA情報誌

PS首代主機迷你復刻 劃時代感動回憶湧現

時間回溯1994年12月3號，Sony首代家用遊戲機「PlayStation」（簡稱PS）橫空問世。當時這款劃世代「電腦娛樂系統主機」，不但能在電視前暢玩遊戲，還採創新即時3DCG渲染技術，且能播放音樂CD片（當時為高音質霸主），推出後大受遊戲界歡迎，期間共累積高達1億台全球銷售量。

「PS」帶來的重大意義，除讓「PlayStation」成為家喻戶曉遊戲機代名詞，更對之後遊戲產業帶來巨大影響、延續至今；隨著遊戲世代變遷與升級進化，爾後Sony陸續2000年推出二代機「PS2」、2006年「PS3」、2013年「PS4」，及至2016年打出全面顛覆感官，沉浸體驗大呼過癮的「PS VR」！

儘管首代「PS」短短幾年即功成身退，但「始祖」地位始終深植人心！讓PS遊戲迷為之振奮，Sony選在24週年後同樣的12月3號，發行以「PS」為原型機設計之迷你復刻版「PS Classic主機」，外觀乍看下如出一轍，還內搭20款當年「PS經典遊戲」供懷舊，無疑對眾多老遊戲玩家是緬懷過往、重返青春年少回憶的「潘朵拉寶盒」！值得我們來好好瞭解體驗一番。

（圖／NOVA情報誌提供）

打開包裝盒後，你會驚呼、哇！這款「PS Classic」體型好小好古錐，相較原型機不只小了一號，整個體積縮80%，尺寸面積更僅過去55%，實機約比手掌大一些，重170克、袖珍到能一手掌握。尤其外貌更高度仿真原型機，相似度達99%，包括色系材質、按鈕配置、產品外盒包裝皆沿用當年模樣，特別是隨機附帶的兩支遙控器，亦是大家熟悉當年首代革命性握把造型，僅僅重量輕了些。將兩款大小「PS」擺在一起，就如同孿生兄弟，最大差別僅在於端子設計與徒留造型不再復見的光碟匣。

「PS Classic」體型縮小，機身端子為之精簡，機身正前方僅設有雙遙控器連接端，並改採現代標準的USB介面；後方則為專職影音輸出的HDMI數位端與負責供電Micro USB介面，至於左邊擴充槽同樣只剩造型無實質作用。此外隨盒有附贈HDMI線材與Micro USB電源連接線，但詭異是卻沒附帶電源供應器，猜測原廠可能認為大家手機都有USB充電器，直接用手機充電器套上即可，因5V 2A電源供應即能讓主機運作，所以問題不大。

（圖／NOVA情報誌提供）

「PS Classic」面板上同樣帶來三顆按鍵，左下方大圓形鈕為主電源POWER鍵，旁邊有燈顯功能，待機時亮橘燈、運作時亮綠燈。上方小圓形鈕為主畫面RESET鍵，按下後可返回系統主選單。而右側大圓形鈕則為OPEN鍵，過去主要用來開啟光碟匣，但迷你復刻機已無光碟匣可開啟，但依舊將它保留，功用主要仿照換光碟概念設計，能針對過往一些多片裝遊戲，按下後能自動切換選單目錄，只能說設計上頗具巧思。

（圖／NOVA情報誌提供）

環型選單簡易操作 內建20款經典遊戲

「遊戲軟體才是重點」！這款迷你復刻機拿掉過去的光碟匣，取而代之內建20款經典遊戲於記憶體中，玩家一接上電源，按下POWER鍵後，即可快速進入系統畫面，無需再做更換碟片與耗時等待運轉。尤其開機後會先浮現很經典的PlayStation片頭畫面與音效，光這影音橋段，就開始讓玩家舊時回憶湧現，有剝洋蔥的Fu！

值得一提是系統選單畫面設計相當簡潔一目瞭然，採環型選單來羅列20款遊戲，方便遙控器左右切換來做選擇，貼心是每款遊戲右邊能即時秀出該遊戲年份與支援單打、雙打等實用資訊。而畫面最下方設定功能欄，則提供基本設定、遊戲儲存與讀取記錄等；其中基本設定介面主要能選擇語言做更換，但可惜「PS Classic」並不支援中文語言選單，僅提供日文、英文版與一些拉丁語系；不過回想起當年首代的「PS」同樣也無中文版，這點倒是復刻得相當「原味」。

（圖／NOVA情報誌提供）

原汁原味懷舊感動 畫質其次回憶至上

告訴各位，機體內搭的20款經典遊戲才真的叫「原汁原味」！這懷舊迷你主機「PS Classic」收錄的20款遊戲，皆為首代『PS』當年日文版經典名作，包含1998年小島秀夫首創用電影運鏡開發的「潛龍諜影」；1997年話題火紅，片頭動畫由真人拍攝的「惡靈古堡 導演版」；1998年讓賽車迷瘋狂追逐，支援雙人飆車模式，挑戰硬體極限的「實感賽車 4」；更有1998年由Namco發行，街機時代大受歡迎的格鬥遊戲「鐵拳 3」；同類型讓快打遊戲迷們熱血沸騰，出拳掃腿按到手殘的3D格鬥熱門作「鬥神傳」；另有可愛休閒類趣味橫生的敲冰塊遊戲「爆鑽小英雄」；以及「Final Fantasy VII國際版」、「復活邪神」、「狂野歷險」、「機戰傭兵」、「異魔」…等等，可說涵蓋各類型當年經典代表作，就像往事回味，讓老遊戲迷們充滿懷舊情懷，重溫遊戲帶來的回憶感動，大嘆「那一年我們曾經玩的遊戲」！

（圖／NOVA情報誌提供）

當然這些遊戲開發至今超過20年以上，當時的主流解析為480i等級（640×480像素），畫面比例乃4：3，製作技術更停留在2D與類3D萌芽階段，且「PS Classic」並無特別對這些遊戲畫質做強化，仍以原生解析在畫面重現，這對於年少就接觸過的老遊戲迷無傷大雅，因這就是「當年視覺印象」；不過對於時下年輕遊戲迷們，早已習慣1080P甚至4K超解析畫質，可能會不太適應，在解析度斗大落差下，會感遊戲畫面模糊顆粒鋸齒大，視覺過於單調且為2D平面維度。建議體驗時盡可能連接30吋以下顯示器較恰當。

（圖／NOVA情報誌提供）

若以反向思考角度，從這些首代經典遊戲，誠可讓人感受這20年來家用遊戲機的成長與躍進，無論是畫質、體驗或創新VR技術，儼然跳上好幾個層次等級。重點是這款「迷你復刻版」意義，代表的是一種傳承，同時想喚醒遊戲迷當年邊打遊戲邊浮現的一幕幕歡笑回憶，這才是真正價值所在。已知「PS Classic」採全球限量發行，台灣區會特別保留3000台，想珍藏、典藏、緬懷的老遊戲們下手可要快！

（圖／NOVA情報誌提供）

更多精采內容，請上【NOVA情報誌】網站
http://ebook.nova.com.tw

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關鍵字：nova情報誌,Playstation,PS

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