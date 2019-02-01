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NOVA情報誌／導航機＋記錄器「雙神」護駕　豬事吉祥一路安

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

圖、文／NOVA情報誌

行車安全不能等！愛車快快供奉「導航機&記錄器」，讓你輕鬆上道智避塞車，鷹眼監控安心掛保險，春遊踏青環島輕鬆駕開懷！

（圖／NOVA情報誌提供）

蛤～春節九天連假，你就準備天天宅在家，還藉口說會大塞車，難得假期，至少也要走訪一下南投財神廟迎財神，再跟風高雄韓國瑜美食行程嘛（怒）！小姐，乾脆要不要環個島，順便到南國之境墾丁曬太陽，並尋訪美麗那魯灣東台灣。吼、你也要為辛苦駕駛人想想，就說去年春假，出門一半時間都困在車陣中，這還不打緊，到路況不熟的中南部，手機Google導航圖資準歸準，但報路實在不太靈光，接連錯過好幾個匝道，越開越火大，還跟旁邊冒失鬼玩親親，誰對誰錯羅生門，沒拜到財神就讓荷包失血，心情很不美。

這怪誰，平常就跟你說要好好拜讀情報誌，小編掛保證說「車神」有拜有保庇！出門前愛車供奉雙護駕「導航機&記錄器」，找路帶路專業快狠準，還能很聰明主動規避塞車路段，開車不累癱，重點時時監控路況，有影有真像，包準一路順暢安心又保險！當真這麼神？現在參拜來的及嗎？快快，本期行車雙神再度降臨，趕緊跟風抱佛腳，維安採購攻略速稿懂，讓你聰明「敗」好神，環島輕鬆樂駕不用愁！

導航WiFi自動更新 主動路況建議改道

車用GPS導航機與時俱進，不僅僅提供專業導航，最大價值設身處地為駕駛人量身，實際做的與帶來的附加價值，絕對超出想像。舉例來說，相較於手機導航，車導機帶來更精細圖資，特別是能針對複雜交流道、高架道、交叉路口等規劃即時「3D擬真分割畫面圖」，讓駕駛一目瞭然，畢竟開車到外地或不熟地方，很多車道熊熊不知走哪條，有時左轉後需立即上橋，或右轉後需走橋下，這在手機Google導航軟體上是看不出來。透過分割清楚畫面，大幅降低開錯路風險，不因恍神緊張發生事故，況且導航機還有固定測速預警，對駕駛看緊荷包很有幫助。

尤其新一代的導航機，無論是Garmin或Papago!皆升級無線WiFi＋藍牙手機互聯功能！透過WiFi連網狀態，好處能無線更新圖資，不用費心拔下，一有最新圖資立即提醒並線上更新。重點很神，能防範於未然，「主動」規避前方塞車路段建議改道，透過與高公局或地方政府合作取得即時路況，若發現規劃目的地路線有特定狀況，機台自動跳出告知，當尋到更快路線，立即詢問要不要改道，這時一按下就導到新路線，避免塞在長長車陣中飆國罵。

同時還結合「車聯網」概念，透過藍牙與手機連線，當電話進來能免持通筒即時接聽，若有新簡訊、Mail、LINE等社群訊息通知，還能透過導航機即時語音朗讀出，讓駕駛手不離方向盤碰手機，提升行車安全！

（圖／NOVA情報誌提供）

7吋窄邊導航新趨 停車玩樂包打聽

時下手機、筆電流行窄邊框大畫面，導航機當然也勢在必行，從今年開始，7吋大導航畫面機將成為趨勢，畢竟更大導航畫面有助於駕駛視覺，能用更短時間掌握路線，且窄邊框設計下，約同過去6吋機身，不阻礙過多擋風玻璃視野。

同時更多導航機後方會連帶整合紀錄器鏡頭，帶來導航＋記錄「二合一」功能，好處一機搞定雙需求，無須另添購行車記錄器，減少牽線麻煩；藉由記錄器鏡頭的影像辨識技術，還賦予「主動安全功能」，像是Garmin系列二合一機種就提供前車車距警示、車道偏移警示、前車起步警示等三大輔助安全功能！

開車出門，尤其在都會區，駕駛最煩的就是找停車位！這點導航機也幫你設想周到，離線下已能告知民營或國營停車場各時段是否好停？每小時多少錢等等停車點資訊；當與手機連線後，更可精準秀出各公有停車場即時剩餘格數。甚至還與國際旅遊網站平台合作，將資料庫倒進，可即時透過導航機搜尋附近吃喝玩樂資訊與看到網路使用者評價。特別是做到導航機不受限裡頭沒最新景點，只要Google上有的景點即可同步享用，讓駕駛邊開車，副駕女友隨時將網路搜尋到的座標傳送到機台立即導航，吃喝玩樂一併搞定！

（圖／NOVA情報誌提供）

記錄器重清晰夜視 高畫質前後雙錄

行車記錄器對於駕駛重要性更不言可喻，猶如上道「守護神」，時時監控周遭狀態，若不幸發生事故，記憶卡一拔讓影像說話，鐵證如山還原真實現場，且兼具「蒐證自保」人身安全功能，讓駕駛開車出門在外更有安全感！

因此記錄器最重要的本質與使命就是「清晰錄影畫面」，無論記錄、監控、舉證，都必須錄得清楚，特別是夜晚昏暗環境或下雨天，若沒有優異的夜視能力，車牌細節容易一片朦朧，甚至關鍵時刻無法成為證據，那就白搭。

從去年起，各大品牌記錄器不約而同重心轉移「高畫質、高夜視」，畫質1080P起跳，並搭配Sony感光元件與大光圈鏡頭，有的甚至標榜Sony STRVIS星光級高感度晶片，能在極低光源下捕捉各項細節。

同時「前後雙鏡頭」伴隨成長，畢竟前後雙錄更利於舉證，很多事故來自於追撞或後方來車擦撞側邊車身，後鏡頭錄像就有其作用。今年雙鏡頭記錄器將更成熟蓬勃，且雙鏡頭都將走向高畫質1080P＋Sony高感光元件，甚至傳聞近期Sony新一代星光級晶片將推出，代表夜視效果將再突破。

（圖／NOVA情報誌提供）

電子後視鏡崛起 機車記錄器爆發

每車必備的行車記錄器已進入紅海時代，規格晶片各家大同小異，功能上除常見的GPS模組測速預警、停車監控/移動偵測、主動安全警示外，各品牌務求同中求異，例如在記錄器上導入簡單圖資或停車場資訊；或導入語音聲控，動動口能將重要影像保存下來；甚至玩起縮時旅程錄影與提高保固年限。

可關注的是新興的電子後視鏡可望崛起，特色將傳統後視鏡「玻璃」變成全顯像「電子螢幕」，開機畫面即為後視鏡頭畫面，各項車後細節一覽無遺，且夜間不反光，只要置換或套在原後視鏡，即擁有前後行車紀錄器與倒車顯影功能，對愛好科技3C駕駛有吸引力。已知今年除Papago!陸續推出二代RAY，包含飛樂Philo等更多廠商都將一同角逐，產品多元可期，價格也將更親民！

特別是「機車記錄器」持續快速增溫，最具「爆發」潛力，相較於汽車與重機，白牌機車裝機比例仍偏低，但不諱言肉包鐵的機車族，更需要記錄器來守護安全。好消息年輕世代紀錄監控意識抬頭，從去年起愈來愈多大學或高中機車族開始加裝記錄器，今年裝機率呈曲線成長。產品發展持續提供多元等級前後雙鏡頭需求，並依據戶外行駛特性，訴求高鏡頭防水係數，高鏡頭防震係數與流暢高偵數影像，甚至確保異常斷電下讓影像不毀損。

（圖／NOVA情報誌提供）

雙神選購有撇步 萬無一失挑好貨

「該如何挑選呢？」車用導航機與行車記錄器一用就好幾年，且攸關行車安全，選購時絕對不能馬虎！首先第一考量點應放在產品穩定性與耐用度，換句話說鎖定「大品牌」，品牌等同品質保證，還牽扯後續的售後服務保固，建議不要貪便宜購買白牌機或買臉書上來路不明超低價商品，品質堪慮還可能被詐騙。

第二花點時間思考自我需求情境，想要哪些功能與預算區間，舉例導航機要買獨立型或二合一錄影＋記錄型；記錄器需不需測速提醒，若既有導航機已有這功能，則可將同樣預算轉移買畫質好一級的星光級產品。至於機車記錄器，則要注意主機有無耐高溫，是否經過國家安全BSMI驗證，鏡頭能否防水等。

（圖／NOVA情報誌提供）

最後購買前瞭解一下安裝便利性，並看看網路實際拍攝影片，建議Youtube上不要只看原廠影片，盡可能找消費者自PO的錄像會更準。此外記憶卡與記錄器的匹配也重要，盡可能買大廠好一點的高速記憶卡，且記得固定每一兩個月做記憶卡格式化，因記錄器很多碎檔寫入，一段時間不清會讓記憶卡效能降低，可能發生當機或漏檔疑慮。現場選購時建議當場開機測試錄影，確認電源穩定性，並請店家做基本日期設定，同時記得保證書上蓋章，或是發票用手機拍攝起來存底，確保售後服務權利，如此就萬無一失。

（圖／NOVA情報誌提供）
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關鍵字：nova情報誌,GPS,行車紀錄器,胎壓偵測,GARMIN,PAPAGO,DOD,PHILO

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