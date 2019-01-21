壽險爆大量虧損衝擊淨值　海外投資過高急需解決

▲ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

壽險業在12月出現大幅虧損，嚇壞金融市場，主因就來自於匯損過高。金管會主委顧立雄坦言，現在最關鍵的問題，就是因為壽險業海外投資太多，匯率一波動讓匯損大增，但國內投資標的少，國內定存利率太低，國人把錢都流到保險，造成保險公司沒有辦法只好投往海外。

12月前5大壽險出現爆量虧損超過150億元，主要原因就是因為去年下半年壽險業匯損節節升高，根據保險局統計，壽險業2018前11月淨匯損已超過2000億元，遠遠超越2017年整年的1761億元，創下歷史新高。

金管會主委顧立雄今天(21日)表示，壽險業2018年還是有盈餘，雖然到12月發生虧損，但去年整年下來還是有近1000億的盈餘。

有學者示警，再這樣虧損下去，恐衝擊保險公司的體質，進而影響保戶權益。

顧立雄表示，現在問題不在於匯損造成保戶權益受損，從風險系數反映的資本適足率(RBC)來看，各壽險公司都符合在200%以上，還沒有到體質不健全的情況。問題應該是在於，保險公司國外投資的必要，造成相關避險成本增加，這是現在保險公司急需要因應的。

顧立雄進一步說，目前台灣所有投資的標的，沒有辦法支撐現在一直在增加的保費收入，國內的定存利息不高，只好投到保險商品上，造成可運用資金高達24兆，國內投資標的沒有辦法有這吸納量，壽險公司只好投到國外，海外投資多，只要匯率一點波動，都會造成匯損。

因此，金管會在去年就一直從政策上做控制，把國際板債券部位納入到海外投資限額裡。保險局會持續注意壽險業國外投資的額度，也會注意RBC的狀況。

也有學者警示，壽險業現在因為匯損衝擊淨值下降，造成槓桿比例下降。顧立雄說，從目前RBC來看都符合200%以上，到現在為止還看不出有保險公司本身體質有因此受傷，沒有到體質不健全的情況。