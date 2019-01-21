　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

壽險爆大量虧損衝擊淨值　海外投資過高急需解決

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

壽險業在12月出現大幅虧損，嚇壞金融市場，主因就來自於匯損過高。金管會主委顧立雄坦言，現在最關鍵的問題，就是因為壽險業海外投資太多，匯率一波動讓匯損大增，但國內投資標的少，國內定存利率太低，國人把錢都流到保險，造成保險公司沒有辦法只好投往海外。

12月前5大壽險出現爆量虧損超過150億元，主要原因就是因為去年下半年壽險業匯損節節升高，根據保險局統計，壽險業2018前11月淨匯損已超過2000億元，遠遠超越2017年整年的1761億元，創下歷史新高。

金管會主委顧立雄今天(21日)表示，壽險業2018年還是有盈餘，雖然到12月發生虧損，但去年整年下來還是有近1000億的盈餘。

有學者示警，再這樣虧損下去，恐衝擊保險公司的體質，進而影響保戶權益。

顧立雄表示，現在問題不在於匯損造成保戶權益受損，從風險系數反映的資本適足率(RBC)來看，各壽險公司都符合在200%以上，還沒有到體質不健全的情況。問題應該是在於，保險公司國外投資的必要，造成相關避險成本增加，這是現在保險公司急需要因應的。

顧立雄進一步說，目前台灣所有投資的標的，沒有辦法支撐現在一直在增加的保費收入，國內的定存利息不高，只好投到保險商品上，造成可運用資金高達24兆，國內投資標的沒有辦法有這吸納量，壽險公司只好投到國外，海外投資多，只要匯率一點波動，都會造成匯損。

因此，金管會在去年就一直從政策上做控制，把國際板債券部位納入到海外投資限額裡。保險局會持續注意壽險業國外投資的額度，也會注意RBC的狀況。

也有學者警示，壽險業現在因為匯損衝擊淨值下降，造成槓桿比例下降。顧立雄說，從目前RBC來看都符合200%以上，到現在為止還看不出有保險公司本身體質有因此受傷，沒有到體質不健全的情況。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
8月大妹妹撞臉蠟筆小新！神複製「嘴邊肉」　網驚：完美弧度
早餐店「蛋炒飯+麵線糊」35元超佛！看價目表驚：回到10年前

關鍵字：壽險業,匯損,獲利,虧損,保險局,顧立雄,金管會

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

比基尼登山客墬谷無生命跡象　登山險緊急救援費最高理賠100萬

壽險求救無效！　顧立雄反對挪其他準備金做「第二桶金」

網路投保去年吸金逾28億　利變年金險超夯爆增2.5倍

15歲以下可否領身故保險金　學者意見分歧保險局很頭痛

壽險攜手醫院成趨勢　出院繳費時保險金直接折抵醫療費

壽險業今年仍面臨巨大挑戰　學者：台美利差會再擴大

台美利差吃掉壽險業獲利　保險局壓力測試防災情擴大

壽險業獲利驚見大幅衰退　保險局緊盯資本適足

搞不清楚買了哪些保險？　金管會將建置「保險聯合資訊中心」

5大壽險12月狂賠逾150億元　富邦人壽虧55億最慘

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

可甜可鹽的金秘書！　 朴敏英《學貓叫》+劈腿熱舞超反差

台商爆偷渡回台親睹同伴帶肉乾　他為國自首：這是非洲豬瘟缺口

大貨車高架橋上「跨線道」迴轉！ 小黃急躲對向差1秒撞上...駕駛：X！

許淨淳空靈唱《漂著》　 一講話「破功」全場導師傻住

壽險爆大量虧損衝擊淨值　海外投資過高急需解決

一張表懂失能險保證給付15年　生活扶助金理賠到110歲

比基尼登山客墬谷無生命跡象　登山險緊急救援費最高理賠100萬

楊智淵轉南山人壽董事長特助　投資長劉慧欣出任　

拒賠阿兵哥服役住院255天　壽險業：應該是等退伍

年終獎金別亂花　想幫自己年年加薪可學大家搶買利變險

新防癌險上市半個月增2成　受名人癌逝＋定義標準化效應影響

新光三越年賺797億創新高　吳昕陽：skm pay分期服務1月底上線

中職／陳江和引退　彭政閔不捨：心情複雜

來一杯全曼谷最好喝的咖啡！網嘆：回台灣喝不到怎麼辦

包1.8萬給老婆！高雄哥分5次匯「存摺藏告白密碼」　網跪：疼妻真男人

要拍照也要吃飽！桃園G10貨櫃市集一次吃好吃滿

救窮救生命　樂施會：巴西富豪稅率竟比貧民低

2019中職30崇法「我獅」　統一7-Eleven獅隊法治教育宣導

「豬」事圓滿春聯限量發行　花蓮市公所免費送完為止

鄭文燦兌現承諾　桃園3款好茶今年起桃機免稅店買得到

陸科考船「雪龍號」碰撞南極冰山　部分船艙桅杆受損

保險熱門新聞

拒賠阿兵哥服役住院255天　壽..

年終獎金別亂花　還本險幫自己年..

比基尼登山客墬谷無生命跡象　登..

楊智淵轉南山人壽董事長特助　投..

5大壽險12月狂賠逾150億元..

醫師說住院被打槍　一面倒拒賠

心臟病丈夫戲水溺斃　妻子申領意..

一張表懂失能險保證給付15年　..

買了20年住院險　才知非終身型

國人超愛買美元保單　11個月吸..

新防癌險上市半個月增2成　受名..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

車禍後遺症頸椎卡卡　人壽公司卻..

醫生說開刀卻遭拒賠手術險多　國..

更多熱門

相關新聞

大陸龍峰集團用人頭繞道買大同　3家人頭戶曝光！

大陸龍峰集團3度違法繞道買大同股票被金管會抓，根據金管會調查，龍峰透過3個人頭名義藉由5家外資券商買入大同。如今，這3個人頭戶也曝光，分別是維家置業、雅興投資和Sunny Capital（陽光資本）。

教部擬修法兼職獨董3個月內要簽約

「台灣奇蹟」引爆壽險業2,200億匯損

年長者臨櫃提款超過3萬元　銀行要詢問交易目的

匯兌風暴　信評：壽險還擋得住

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／「比基尼登山客」找到了！　無生命跡象

扮裝混入gay圈！沒人發現她是女生

姐婚後搬回家　妹崩潰：小孩出生惡夢開始

從4飲食習慣曝個性...吃超快＝自私

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老闆娘

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了

專業開盒術！護理長笑：吃零食也職業病

2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

酒店鋁窗突砸落！24歲女當場爆頭亡

G哥最後發文：決定睡中央山脈最高峰

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！

拿走王寶強財產！馬蓉燦笑網驚：要出道嗎

工作15年！尾牙僅1碗臭臭鍋還自費

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

求娶蔡依林拜月老！關公表情說話了

更多

最夯影音

更多

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面