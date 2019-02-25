影／松山商旅母子雙屍命案　警追房內兩罐神秘刺激性液體

記者張君豪／台北報導

25日下午台北市松山區某商旅發生一起母子自殺案件，飯店人員表示，兩人日前入住後很少外出，連住在飯店內吃東西都叫外送送來飯店內，業者向警方表示：本來兩名住客今天中午退房，但卻遲遲沒向櫃檯check out，飯店派人查看才驚覺兩人自殺身亡。這起離奇的母子雙屍命案檢警正深入追查。

▲敦化北路一男一女陳屍飯店內。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲敦化北路一男一女陳屍飯店內。（圖／記者黃彥傑翻攝）

台北市消防局獲報後派救護車到場搶救，卻發現兩人已經氣絕多時身亡；警方表示，死者兩人是母子身分：母親姓沈（74歲）兒子姓陳（38歲），兩人陳屍客房內，屋內有擺放一個行李箱，書桌上兩人有寫下家屬聯絡電話，以及一張小紙條上寫著：「請家屬體諒尊重！」

警方調查：死者兒子103年移居曼谷，媽媽105年以依親名義赴泰，20號母子兩人從曼谷回到台灣入住旅館，三餐都吃Uber eat外送。今天25日退房時間已過，飯店人員發現還未退房，會同警方開門進入，發現兩人陳屍在床上。警方聯絡在台灣的妹妹，妹妹跟警方說她和媽媽已經10多年沒聯絡了，也不清楚他們為何會輕生。死者有三包要給家屬物品，警方等家屬到派出所才會打開。

離奇的是：房內放有兩瓶裝有透明液體的塑膠罐，目前不能確認罐內液體為何。但鑑識人員嗅聞發現有刺鼻味道，目前將瓶罐封存送驗以釐清兩人確切死因。

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