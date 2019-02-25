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被指暗批蔡英文長相身材抱歉　網友灌爆張瑞竹臉書：女版黃安

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▲▼張瑞竹稱「有女的長相抱歉，身材抱歉」，又分享總統蔡英文的評論新聞，引起外界質疑在暗罵蔡英文。（圖／翻攝自不禮貌鄉民團臉書粉絲專頁）

▲張瑞竹PO文引起外界質疑在暗罵蔡英文。（圖／翻攝自不禮貌鄉民團臉書粉絲專頁）

政治中心／綜合報導

資深女藝人張瑞竹24日被爆出在臉書上表示「有女的長相抱歉，身材抱歉～」，並且分享評論蔡英文的新聞，被網友認為疑似暗損蔡英文。事後，張瑞竹遭到網友洗版，目前已經刪除文章，但仍未平息此事。

今年將滿51歲的張瑞竹，當年以演出《魯冰花》和《家有仙妻》走紅，目前是一名設計師，在2015年和大陸珠寶商結婚，定居上海。

張瑞竹24日在臉書分享一則標題名為「蔡英文向全世界呼救」的新聞評論，並且表示「我想到有女的長相抱歉，身材抱歉～但每天都嚷著擔心有人會......，每天什麼事都不做，只會嚷著對面鄰居的帥哥要強姦她………。」這則PO文被網友解讀疑似暗指蔡英文，而「對面鄰居的帥哥」也疑似是指中國大陸。

該則貼文被臉書粉絲專頁《不禮貌鄉民團》轉發，還說張瑞竹「長得人模人樣，講出來的話怎麼會這麼噁心？」並且hashtag「#覺得隔壁家是帥哥」、「#妳就搬去他家別回來了」。網友們也表示，「想紅刷一波存在感嗎？」、「根本女版黃安無誤 （健保卡交出來啊）」、「身為女性講這種話也蠻噁的= =」。

目前張瑞竹已經刪除此文，截至記者截稿前，臉書仍被大量網友留言批評中。

▲▼張瑞竹臉書遭網友灌爆。（圖／翻攝自張瑞竹臉書）

▲▼張瑞竹臉書遭網友灌爆。（圖／翻攝自張瑞竹臉書）

▲▼張瑞竹臉書遭網友灌爆。（圖／翻攝自張瑞竹臉書）

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