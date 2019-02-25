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只為了4300元...　楊梅分局2官警偽造文書罪被起訴

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▲▼ 桃園市警局楊梅分局警備隊官警2人被桃園地檢署依偽造文書罪嫌起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

▲ 桃園市警局楊梅分局警備隊官警2人被桃園地檢署依偽造文書罪嫌起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政警局楊梅分局警備隊長曾盛鉉等3名官警，被控以不實洗衣費核銷憑證詐領補助，時間長達一年多，金額4300元，因承辦人員核銷帳款發現不實察覺有異報請調查，分局獲悉後主動函報地檢署偵辦，桃園地檢署25日依偽造文書與公務人員登載不實等罪嫌起訴曾盛鉉等3人，但其中蔡姓員警因罪嫌不足不起訴。

檢調指出，現年54歲警備隊長曾盛鉉被控自104年10月至105年11月期間擔任隊長期間，指派隊員彭成桄（男，54歲）擔任庶務工作，告知隊員每人每月可申報400元洗衣費用，曾、彭與蔡姓隊員3人按月在楊梅區大華街某洗衣店清洗襯衫、西褲等警用衣服，費用核銷後再平均簽收給員警補助，洗衣費執行額度達百分之百，按月向分局申報核銷，但實際上卻被不知情員警質疑補助款被挪用問題。▲▼桃園市警局楊梅分局警備隊官警2人涉嫌偽造公文罪嫌被地檢署起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市警局楊梅分局警備隊官警2人被依偽造文書罪嫌遭地檢署起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

檢調表示，楊梅分局承辦人員實際在洗衣店查出，隊員若有洗衣都有專用名冊，但蔡姓與魏姓員警實際並未在洗衣店洗衣，也未在專用名冊上登錄，更未收到補助分配款，懷疑曾、彭2人有截長補短等不實核銷，經查，彭以不實數據黏貼憑證以職章辦理核銷，以致損害魏姓、蔡姓員警等人權益。

楊梅分局據報後展開內部調查，查出曾、彭等人卻有截長補短等便宜行事方式與偽造文書嫌疑，向店家與蔡、魏2名員警調查，證據搜奇後主動函請地檢署偵辦。

曾與彭等人在偵訊時坦承有按月核銷，也有截長補短情事，但多用於公務上，沒有私取等問題；魏、蔡2名員警則說，從未在該洗衣店洗衣事實，也未獲得分配補助。

▲▼桃園市警局楊梅分局警備隊官警2人涉嫌偽造公文罪嫌被地檢署起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市警局楊梅分局警備隊官警2人依偽造文書罪嫌被地檢署起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

楊梅分局說，本案係屬本分局函報地檢署核偵案件，後續作為待收到起訴書後再行研議。

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