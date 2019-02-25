LG四機齊發！G8首創靜脈辨識、V50雙螢幕5G手機回應折疊螢幕

特約記者洪聖壹／綜合報導

南韓面板雙虎之一的LG，今天凌晨在MWC 2019展前發表四款旗艦機，除了新一代旗艦LG G8 ThinQ，還有一款LG G8s ThinQ，另外兩款則分別為LG V50 ThinQ，以及雙螢幕應用類似華碩電競手機ROG Phone的LG V50 ThinQ雙螢幕版本，其中兩款V50都是5G手機。

LG V50 ThinQ

同樣是透過高通Snapdrahon 855搭配X50數據晶片，LG V50 ThinQ 5G手機的網速可以達到4G的20倍，該款手機配備19.5:9的6.4吋QHD+ OLED FullVision全視野螢幕，音效方面支援DTS：X技術，並且支援Qualcomm aptX和aptX HD藍牙音效技術，提升藍牙無線傳輸的音質，並降低延遲問題。

LG V50 ThinQ 手機大小為159.2 x 76.1 x 8.3mm，重量183克，同樣考慮到5G的耗電問題，LG V50 ThinQ配備比前一代還大20%的4000mAh電池，還有一個全新的Vapor Chamber散熱系統，該款手機首發歐洲、美國、韓國、澳洲等5G技術比較先進的國家。

LG V50 ThinQ 5G版本支援3G、4G跟5G預商用的行動通訊標準，支援藍牙5.0、NFC，提供6GB RAM / 128GB的選擇，並且支援 microSD擴充，配備800萬畫素（F1.9 /1.12μm/80˚）＋500萬畫素（F2.2/1.12μm/90˚）的雙自拍鏡頭以及1600萬畫素高廣角（F1.9/1.0μm/107˚）＋ 1200萬畫素標準（F1.5/1.4μm/78˚）＋ 1200萬畫素長焦（F2.4/1.0μm/45˚）的三鏡頭組合，全機支援IP68防水防塵、機身背後符合MIL-STD 810軍規防護標準。

LG V50 ThinQ雙螢幕版本

至於雙螢幕版本的LG V50，可說是LG對於現今折疊螢幕的一個初步看法，畢竟現階段該公司並沒有推出螢幕可折疊的手機的打算。

LG V50 ThinQ雙螢幕版本概念應用類似ROG Phone的雙螢幕配件，其第二螢幕同樣是擴充使用，底下同樣也有電池，螢幕大小為6.2吋，強調雙倍的觀看、遊戲、多任務處理體驗，應用上也是挺熟悉的，像是一邊看影片、一邊用Facebook聊天之類的，或者上面螢幕在賽車，下面螢幕拿來當控制面板等等，都可以輕易達到。而由於是5G手機，因此在影音串流上，大幅降低以前4G手機的延遲性，也就是說一打開Netflix 或是YouTube，不用等待，就可以直上最高FHD以上的畫質。

LG G8 ThinQ

LG G8 ThinQ是一款4G+的智慧型手機，承襲G系列的行動娛樂訴求，該款手機鎖定的是極致的影音娛樂跟更進化的拍攝效能兩點。

在影音娛樂方面，該款手機配備6.1吋19.5：9比例的 QHD + OLED FullVision螢幕（3120 x 1440 / 564ppi），搭配全新的Crystal Sound OLED音效技術，首創讓手機螢幕直接變成揚聲器的振膜，不用像現今所有手機一樣的在聽筒埋入前置揚聲器，就能夠發出更好聽的音樂，至於另外一個音效則是埋入重低音Boombox技術。

至於音效方面，G8除了同樣支援Qualcomm aptX和aptX HD藍牙音效技術之外，還支援32位元Hi-Fi Quad DAC並且支援Master Quality Authenticated（MQA）技術，允許壓縮的高分辨率音頻流而不影響音質。不過這一代G系列手機，並非跟B&O合作，而是改為跟Meridian Audio合作。

另外一個全球首創是透過所謂「手掌靜脈感應技術」達成的“Hand ID“，G8的方式主要結合ToF Z Camera和紅外線感光元件，透過辨識手掌中靜脈的形狀、厚度等個人特徵來識別用戶，使用者想要解鎖手機，必須要把手掌放在前鏡頭稍微揮過，才能解鎖手機，這個應用在開車時會特別好用，用戶在開車的時候，想要解鎖手機，只要輕觸螢幕，然後手掌揮動一下就可以，不用像是臉部解鎖一樣，必須要把臉靠近手機才能解鎖，而且相關應用還可以應用在接聽電話跟掛斷電話。

LG 解釋，這個全新的Z Camera能夠偵測物體反射的紅外線，比其他感光元件速度更快、更精準，相關應用也可以用在臉部解鎖，而ToF技術大家就比較熟悉了，該項技術不受環境光影響，不管白天、黑夜都可以辨識成功。

除了ToF技術，LG G8 ThinQ的自拍鏡頭可以以毫米為單位測量被拍者跟相機之間的距離，藉此掌握淺景深效果，最高可以達到 256 級自拍深度，其自拍鏡頭的規格為：800萬像素標準（光圈F1.7/像素1.22μm/80˚AF廣角），另外一個則是Z相機，主要透過ToF技術跟手掌靜脈感應技術來進行身份辨識。

Video Portrait首次亮相LG G8 ThinQ，讓用戶在使用後置攝像頭以人像模式拍攝視頻時控制散景。通過使用雙視場技術分析距離和深度，用戶可以準確捕捉他們所看到的內容，從而可以製作出令人難以置信的精美和專業的視頻。

LG G8 ThinQ搭載的是高通 Snapdragon 855行動平台，但沒有X50數據晶片，因此初步僅支援4G LTE-A連網，預計推出6GB RAM / 128GB ROM版本，支援 microSD擴充，該款手機電池容量為3500mAh，手機大小151.9 x 71.8 x 8.4mm、重量167克，共有胭脂紅、極光黑、摩洛哥藍三色。

LG G8s ThinQ

至於另外一款LG G8s ThinQ，所有配置、功能跟LG G8一樣，差別在於拍照效果。LG G8配備的是最大光圈F1.5的三鏡頭組合，拍攝組合分別為1600 萬畫素超廣角（F1.9/1.0μm/107˚）/ 1200萬畫素標準（F1.5/1.4μm/78˚）/ 1200萬畫素長焦（F2.4/1.0μm/45˚）。但是LG G8s配備的則是1300萬畫素廣角鏡頭＋1200萬畫素標準鏡頭＋1200萬畫素長焦鏡頭的組合。

目前這四款手機的台灣上市情報未定，至於兩款LG V50都會在今年第二季推出。