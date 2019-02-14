MWC開展倒數　7大智慧手機亮相一次看

▲多家手機廠商今年巴賽隆那的MWC中，將發表的手機預計將以5G與摺疊手機為主軸。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

世界通訊大會（MWC）開展進入倒數，其將於2/25~2/28在西班牙的巴賽隆納舉辦，而多家手機廠商預計也將於開展前公開新機、技術；綜合了先前的資訊後，可以發現今年的新機發表主軸，會是以5G技術與摺疊手機為主，且預計在展期內可見到OPPO、華為、Sony、Nokia、LG、小米，以及三星等7家廠商的新機亮相。

OPPO Find Z：

OPPO於上月中時，發表了10倍混合光學變焦技術，其是採用了「超廣角+超清主攝+長焦」三鏡頭接力的方式，來無縫實現10倍變焦技術；根據先前的傳聞，此一技術可望搭載於2/23即將發表的新機Find Z中。

華為 Mate F摺疊手機：

今年開始，陸續有廠商秀出摺疊手機的原型機，而華為也不意外；先前華為消費者業務執行長余承東也已暗示過，該公司將於巴賽隆那舉辦自家記者會，並於會中展示出華為摺疊手機原型機；且根據先前外傳的消息指出，此一摺疊手機將搭載華為自家開發的5G基頻晶片巴龍5000；此款手機命名應為Mate F。

當然，除了摺疊手機外，華為今年也預計推出P30與P30 Pro兩款旗艦新機，不過P30與P30 Pro可能不會在巴賽隆納與Mate F一同亮相，而是要等到三月時，華為以舉辦獨立發表會的形式讓此兩款新機亮相。

SONY XZ4：

繼去年Sony Mobile在MWC上發佈了旗艦機Xeperia XZ2，以及在8月柏林國際消費電子展IFA推出接續的旗艦機型XZ3後，外界預測該公司應會在這次的MWC展會中，發表下一代旗艦機XZ4；外傳其螢幕尺寸為6.5吋，並搭載高通S855晶片，並將擁有三鏡頭。

Nokia 9 Pureview：

先前不小心被Google官網「出賣」的Nokia 9 Pureview新機，將於2月24日亮相；該款手機最大特色在於搭載了蔡司認證的5主鏡頭手機，預期該款手機鏡頭進光量將較過去多10倍，讓有低光源環境拍攝需求的消費者多了一個選擇。外傳Nokia 9 Pureview螢幕尺寸為5.99吋，將擁有2K解析度，並搭載屏下指紋(In-Display Fingerprint)功能。

LG G8 ThinQ：

雖然有傳聞指出G8 ThinQ手機與前代產品的差異小，但是G8 ThinQ將可能搭載ToF（飛時測距）視訊鏡頭；也就是說，此款手機將渴望以手勢控制的方式，來替代原本的觸控控制。另外，近期手機最夯話題便是屬於摺疊手機，LG自然也不會放過跟進此一趨勢，其可望將展示出可搭配第二螢幕手機，以可外接既有的行動設備螢幕。

Mix 3 5G版：

小米預計將於MWC開展前一天舉辦記者會，並將展示出Mix 3 5G版本；先前的Mix3所搭載的是高通S845晶片，而5G版本中預計中預計將改為S855處理器。另外在2/20時，小米官方也將獨立舉行記者會，以推出旗艦新機小米9，外傳該款手機也將與Mix 3 5G版本一樣採用S855處理器，但是屆時是否開放5G應用尚是未知數。

三星S10系列、摺疊機：

7家廠商中，今年就屬三星最為特別，該公司不若以往在MWC展會時發布新機，而是特別於2/20時，在美國舊金山舉辦Galaxy Unpacked發表會；且今年三星讓人期待的新機不僅是S10系列（應有3款，S10 Lite、S10、S10+）手機，且可望進一步地展示出Galaxy F摺疊式手機。另外，除了手機產品外，三星也預計將展示出Galaxy Watch Active智慧穿戴式產品。