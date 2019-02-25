川金二會達成「終戰宣言」？　青瓦台：僅美國及北韓2國簽也有效

▲ 金正恩與川普2018年6月於新加坡舉行峰會。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

「川金二會」倒數2天，繼2018年新加坡峰會簽署的共同聲明，美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩此次會後預計發表的河內宣言將寫入何種內容，受到全球關注。南韓青瓦台25日表示，2位元首可能在越南簽下終戰宣言，且只要美國及北韓2國簽署，宣言即具有效力。

青瓦台發言人金宜謙今日稍早進行例行簡報，針對「此次峰會議題是否包括終戰宣言」的提問回應，「有開放的可能性。雖然無從得知終戰宣言的形式，美國和北韓的確有討論的可能性。」

他提到，終戰宣言與和平協定不同，本質上具有推動無核化的意義，「我國與中國、美國與中國都已經建交，南北韓則在兩次元首會談及簽署《9‧19軍事協議書》以後，實際上等於宣布終結朝鮮半島戰爭狀態，也為南北互不侵犯提供制度保障，只剩下北韓與美國（尚未就相關事宜達成協議）。」

他指出，終戰宣言的形式和內容可能有很多種；不論是4國、3國或2國共同簽訂，南韓都相當樂見，且就算僅有北韓及美國簽訂，宣言依然有效，「更重要的是透過終戰宣言使北韓無核化順利進行，加速其進程。」

金宜謙說明，終戰宣言為政治性宣言，但和平機制則需要多方保障；因此南韓政府認為，若要簽署和平協定，仍需多國共同參與。