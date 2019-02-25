胡錦濤之子胡海峰跨省升官　成地方省委常委中為數不多的「70後」

▲胡海峰。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸前國家主席胡錦濤之子胡海峰可能從浙江麗水市委書記，調任至福建擔任省委常委、組織部長。這將是他仕途上的一大跨越，也意味著官位升一級，由地廳級升為副省級，成為中管幹部（中央組織部管理的幹部），更是中共地方省委常委中為數不多的「70後」官員。

據了解，現任福建省委常委、組織部長的胡昌升擬調任至廈門市委書記，而胡海峰則填補其空缺。此外，福建省國資委主任邵玉龍擬任漳州市委書記，福建省龍巖市市長林興祿擬任三明市委書記。

現年47歲的胡海峰是北京交通大學本科畢業及清華大學EMBA碩士；曾擔任清華控股有限公司黨委書記、北京清華大學副秘書長、浙江清華長三角研究院黨委書記等職位，2013年轉戰地方任浙江嘉興市委副書記；2016年1月，任嘉興副市長、3月任代市長；2018年7月調任麗水市委書記，是浙江地級市最年輕的「70後」。

此外，中共總書記習近平2018年4月在武漢召開長江經濟帶發展座談會上，曾公開肯定麗水市的工作，稱讚麗水「多年來堅持走綠色發展道路，堅定不移保護綠水青山這個金飯碗，實現生態文明建設、脫貧攻堅、鄉村振興協同推進」。當時就有輿論認為，習是在為胡加持。