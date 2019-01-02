從蔡英文新年談話　解讀兩岸數字密碼「一、二、三、四」

▲《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，中共總書記習近平出席並發表重要講話，總統蔡英文則在前一天的元旦談話，就兩岸關係提出「四個必須」。（合成圖／記者周書羽攝、新華社）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文在2019年元旦發表新年談話，並針對兩岸關係提出「四個必須」、「三道防護」。其實，兩岸關係紛紛擾擾十多年來，雙方首領代表都喜歡用「數字」來定義兩岸關係，這也成為兩岸特殊的喊話方式。

不管是中國或是台灣，對於兩岸都有不同的看法，以數字「一」來看，就有三個解讀「一個中國」、「一中各表」、「一中同表」。

數字一：「一個中國」主張「世界上只有一個中國」，並以此政治論述和國際外交。2000年後，我國首次政黨輪替，陳水扁當選總統，國安會前祕書長蘇起，提出九二共識取代「一個中國，各自表述」，與中國共產黨進行國共會談；而我國對九二共識解讀等同於「一個中國，各自表述」。

數字二：「兩國論」，由前總統李登輝在1999年7月9日接受德國之聲專訪時提出，把中國和台灣的關係界定為「國與國關係」；這項論述對以往國民黨所認定的「一個中國」不同，在當時帶來相當大的震撼，兩岸關係陷入低潮，後來李登輝也因此被稱為「台獨教父」。

▲李登輝（資料照／記者季相儒攝）

數字三：歷任總統對兩岸關係都提過「三」。前總統蔣經國、馬英九都提過「三不政策」，而蔡英文在2019年則提出「三道防護」。

蔣經國時期的舊三不政策：以不接觸、不談判、不妥協為主張，退守台灣的中華民國中期的大陸政策。1979年，美國與中華人民共和國正式建立外交關係後，蔣經國主政的中華民國政府對中共採取的政策。

馬英九時期的新三不政策：以不統、不獨、不武，馬英九在2008年大選時提出口號，保證任內不推動兩岸統一，也不會宣布台灣獨立，兩岸之間不進行軍事戰爭。在馬英九執政後，這個原則取代了陳水扁時代的四不一沒有，惟此原則在2018年時，再由馬英九再進一步的新三不而打破，從不統演變成不排斥統一。

▲馬英九。（資料照／記者周書羽攝）

蔡英文時期的三道防護網：蔡英文指出，為了守護台灣的安全，我們會為兩岸交流建立三道防護網，「民生安全防護網」、「資訊安全的防護網」、「強化兩岸互動中的民主防護網」，並強調在兩岸之間的政治議題，不應該是以片面主張來強迫我方接受；兩岸之間的政治對話也必須有台灣人民參與和監督。

數字四：「胡四點」、「四不一沒有」、「四個必須」。

「胡四點」是2005年3月4日，由中共中央總書記胡錦濤在前總書記江澤民發表的江八點之後，發表了新的對台工作的四點「絕不」，包括「堅持一個中國原則絕不動搖、爭取和平統一的努力絕不放棄、貫徹寄希望於台灣人民的方針絕不改變、反對台獨活動絕不妥協」。

2008年12月31日，胡錦濤發表了「胡六點」，具體闡述其對台政策理念，並取代2005年所提的「胡四點」，成為當時總統馬英九執政、兩岸關係進入和平發展階段後，中共對台政策最高綱領。

▲胡錦濤（圖／資料照）

前總統陳水扁2000年5月20日就職典禮發表「四不一沒有」，「只要中共無意對台動武，本人保證在任期之內，不會宣布獨立，不會更改國號，不會推動兩國論入憲，不會推動改變現狀的統獨議題公投，也沒有廢除國統綱領與國統會的問題」，為當時民進黨對大陸就兩岸立場的明確表態。

▲陳水扁。（資料照／翻攝自陳水扁臉書）

蔡英文發表「2019新年談話」時，針對兩岸關係，提出「四個必須」，分別是，必須正視中華民國台灣存在事實、必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持、必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異、必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談。