高鐵中的變形金剛！首列「 可變編組動車」靈活應對客流

▲新型可變編組動車組。（圖／央視財經，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸高鐵再「升級」，推出首列可變編組動車組，這意味著不同車廂如雙層座車、商務座車、座臥轉換軟臥車等可以像「搭積木」一樣，在2至16節之間隨意變換，單車定員最多提升70%。可變編組動車可以靈活應對客流起伏與乘客需求，且為旅客提供智能點餐、影視系統等服務。

▲雙層二等座車。

據《央視財經》消息，首列可變編組動車組於22日完成全部60餘項廠內試驗，通過獨有的可變編組驗證，具備出廠條件。此前，該動車組已申請專利近80項，榮獲「中國優秀工業設計獎金獎」、「中國設計智造獎」。

此次亮相的可變編組動車組被車迷稱為「變形金剛」。在可變編組動車組新車型中，雙層二等座車、雙層VIP車、雙層餐貨和客貨合造車等均為雙層結搆。

▼座臥轉換軟臥車。

可變編組動車組最小編組單元為兩節，即2個動力頭車相接。面對客流變化，如要擴大編組，則根據速度和功率核算出效率最優搭配，在2至16節范圍內隨意變換搭配動車和拖車車廂，快速定制開行不同速度等級、編組數量和坐席配置的動車組列車，像「搭積木」一樣靈活。

客流量大的地區，可使用雙層、長編組、大運能動車組；經濟發達地區，可釆用舒適、空間大的短編組列車；客流量少的地區，可採用短編組列車。

可變編組動車組通過自身的「七十二變」，可以靈活應對客流起伏與乘客需求，顯著提高動車組列車的性價比和實用性。

▼商務座車。

基於動車組的智能化網絡控制系統，在變換搭配車廂時可自動識別編組配置，旅客可以享受大件行李智能存放、智能點餐等功能，在實現全列WiFi網絡覆蓋的同時，臥鋪車廂旅客可以根據需要，自行調節位置上的燈光及影視系統等，大幅提高了旅客舒適度。

大陸高速動車組誕生半個多世紀以來，普遍採用相對固定的編組方式，但鐵路運輸有客流淡旺季之分，春運期間和日常差別巨大。因此，固定編組動車組不可拆編，不能增加車廂應付客流高峰，也不能減少車廂以減少支出或避免運力浪費，客流和運能常常形成瓶頸。

▼餐車及快件運輸功能車。