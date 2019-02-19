Sony釋出MWC官方預告！21:9螢幕手機可能有XZ4跟Xpeira 10

特約記者洪聖壹／綜合報導

2018年 Xperia 系列中階手機為 Sony mobile 帶來不少業績，而隨著MWC 2019倒數計時，Sony 終於釋出一張預告邀請，明確以“CinemaWide”為主題，確認將以21:9的螢幕為這次的主打項目。

外傳這次發表會，Sony mobile將會發表5款全新一代智慧型手機，這包括最高階的Xperia Z4、Z4 Compact，以及中階的 XA 3、XA 3 Ultra跟一款入門機 Xperia L3。

比較受到矚目的，還是Sony mobile到底會不會發表Xperia X4系列旗艦機。綜合近期傳聞，Xperia X4 將會配備6.5吋OLED螢幕，全新螢幕技術為CinemaWide，由於顯示比例為21:9，因此換算下來的解析度為3360×1440 pixels，搭載的當然就是高通S855平台，6GB RAM，而且採用類似華為P20 Pro 的三鏡頭模組，不過主鏡頭可能會採用最新的 Sony IMX586 感光元件，拍攝畫素提升到 5200 萬畫素、光圈F1.6，另外一顆長焦鏡頭拍攝畫素為 1600 萬搭配 ToF 鏡頭，可AI人像模式，電池容量可望提升到4400mAh，支援 IP68 防水防塵、採用 Android Pie系統、支援無線充電。

不過發表機會比較大的，還是 Xperia XA系列的後續機種，依照時間排序，應該命名的是 XA 3、XZ3 Plus，不過近期有長期經營 Sony 品牌的 Twitter 部落客 Ishan Agarwal 獨家爆料，說明兩支手機確認會發表，但是名稱將會改為 Xperia 10、Xperia 10 Plus。

而根據Roland Quandt曝光的規格資料指出，Xperia 10 將會配備 6 吋 21:9 CinemaWide 螢幕，解析度為 FHD+，搭載高通S630晶片，提供 3GB/64GB 儲存組合，並且擁有1300萬畫素＋500 萬畫素的雙主鏡頭，不過電池容量只有2870mAh，從洩漏照來看，電池容量變小的主要原因在於機身採用超薄方正設計。

而 Xperia 10 Plus將會配備 6.5 吋 21:9 CinemaWide 螢幕，解析度同樣也是 FHD+，並改為搭載高通S660晶片，4GB/64GB 儲存組，同時配備1600萬畫素＋1200萬畫素雙主鏡頭。

入門機種Xperia L3最早還是由每年命中率相當高的法國網站WinFuture所曝光，預計配備5.7吋720P解析度螢幕，不過螢幕顯示比例為傳統的18:9，但是配備1300萬畫素＋200萬畫素雙鏡頭、800萬畫素自拍鏡頭，電池容量3300mAh，預計會有銀色、灰色、金色三款，3GB/32GB 儲存組售價199歐元，折合新台幣約在7,000~8,000元之間。

當然，上述這些訊息都未獲得 Sony mobile 官方確認，目前官方僅預告將於西班牙時間 2 月 25 日上午8:45的 MWC 2019 開幕記者會當天發表新品，主題為 “embrace a new perspective”（擁抱新視野），搭配新的宣傳圖，全新 21:9 手機螢幕，確認將降臨到 Xperia 新機當中。