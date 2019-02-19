快訊／華為P30系列確認3月26日亮相！傳配備四主鏡頭

特約記者洪聖壹／綜合報導

日前華為在MWC 2019展前記者會當中已經回應，將於開展期間發表旗下首款5G折疊螢幕手機，不過就在三星、小米積極宣傳旗下新一代旗艦機的當下，華為稍早又預告，新一代旗艦機就叫P30，搭載處理器當然也是麒麟980，地點同樣選在法國巴黎。

從華為在中國大陸公開的一個預熱影音，新一代P系列旗艦機，確實還是主打長焦拍照功能，相信所有華為粉絲都知道，P20 Pro 主打的拍照功能包括5倍變焦、4秒長曝，都是來自3鏡頭配置，也影響其他競品手機廠商關注。

而根據先前傳聞，華為新一代P系列旗艦機，將會有P30、P30 Pro兩款，預期將會搭載全新CMOS感光元件，P30 Pro將會在現有的P20 Pro三鏡頭之外，額外加入一顆ToF 3D鏡頭，藉此額外提供AR應用，而原本三鏡頭表現也會大幅度提升，其中最常被拿來討論的，就是P30 Pro 將會採用 SONY IM607 這顆全新的感光元件，可拍攝3800萬畫素、支援10倍光學變焦，而這個消息在日前SONY社長 吉田健一郎親訪華為一行，已經被間接確認，P30 Pro配備四鏡頭設計則是接連在外電跟保護殼廠商曝光下，讓真實性越來越高，至於是否連同前鏡頭都是徠卡認證，還有待官方確認。

至於正面螢幕方面，傳聞P30系列將會採用「水滴屏」的設計，正面螢幕下方則是提供跟 Mate 20 Pro 相同的螢幕指紋辨識技術，至於處理器方面，該款手機沒意外的話將會採用5G晶片巴龍5000搭配麒麟980的形式推出，至於這個新的5G行動處理器模組怎麼樣跟高通S855抗衡，則是有待官方說明，其他相關後續，仍由華為官方於3月26日當天正式公開為主。