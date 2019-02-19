　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

快訊／華為P30系列確認3月26日亮相！傳配備四主鏡頭

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／綜合報導

日前華為在MWC 2019展前記者會當中已經回應，將於開展期間發表旗下首款5G折疊螢幕手機，不過就在三星、小米積極宣傳旗下新一代旗艦機的當下，華為稍早又預告，新一代旗艦機就叫P30，搭載處理器當然也是麒麟980，地點同樣選在法國巴黎。

從華為在中國大陸公開的一個預熱影音，新一代P系列旗艦機，確實還是主打長焦拍照功能，相信所有華為粉絲都知道，P20 Pro 主打的拍照功能包括5倍變焦、4秒長曝，都是來自3鏡頭配置，也影響其他競品手機廠商關注。

而根據先前傳聞，華為新一代P系列旗艦機，將會有P30、P30 Pro兩款，預期將會搭載全新CMOS感光元件，P30 Pro將會在現有的P20 Pro三鏡頭之外，額外加入一顆ToF 3D鏡頭，藉此額外提供AR應用，而原本三鏡頭表現也會大幅度提升，其中最常被拿來討論的，就是P30 Pro 將會採用 SONY IM607 這顆全新的感光元件，可拍攝3800萬畫素、支援10倍光學變焦，而這個消息在日前SONY社長 吉田健一郎親訪華為一行，已經被間接確認，P30 Pro配備四鏡頭設計則是接連在外電跟保護殼廠商曝光下，讓真實性越來越高，至於是否連同前鏡頭都是徠卡認證，還有待官方確認。

至於正面螢幕方面，傳聞P30系列將會採用「水滴屏」的設計，正面螢幕下方則是提供跟 Mate 20 Pro 相同的螢幕指紋辨識技術，至於處理器方面，該款手機沒意外的話將會採用5G晶片巴龍5000搭配麒麟980的形式推出，至於這個新的5G行動處理器模組怎麼樣跟高通S855抗衡，則是有待官方說明，其他相關後續，仍由華為官方於3月26日當天正式公開為主。

ET快訊
戒菸海賺6萬！他一招「無痛存錢鐵則」存上癮爽帶老婆出國
認吃避孕藥10年！蘿莉塔肚爆痛「以為腸胃炎」急診揪出嚴重後果
付18萬聘金卻抓未婚妻外遇3P！男嗆「出軌該打死」直播暴打

關鍵字：華為,P30,P30 Pro

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

只要一條USB傳輸線　電腦輕鬆被入侵

Galaxy S10未發佈先曝光　外媒搶先動手玩卻忘了解禁時間

寶可夢涉及「兒虐」？多名YouTuber帳號遭刪除

快訊／華為P30系列確認3月26日亮相！傳配備四主鏡頭

OPPO 2019創新大會2/23搶先登場　聚焦5G、10倍混合光學變焦技術

小米新機售價傳破2萬　雷軍：小米9肯定比小米8貴不少

中磊參展MWC 2019　發表新世代5G及智慧物聯網解決方案

雙門號用戶有福了！Google新Pixel手機有望強化雙卡功能

小米9官方公告完整規格「戰鬥天使」透明尊享版確認搭12GB RAM

國際評比機構結果出爐　台灣大、遠傳皆獲二殊榮

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

紅衣男衝宮廟亂翻香爐撒香灰　大鬧後「自捅8刀」倒路邊亡

許維恩揭3段情！　魂跟楊明學走了..15年依然最痛

韓國瑜直播質疑中央兩岸政策 連說2次：全台灣人都欠高雄人！

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

吳昕「蹦疵咖疵」唱整首超魔性　張杰直接笑場找不到節奏！

只要一條USB傳輸線　電腦輕鬆被入侵

Galaxy S10未發佈先曝光　外媒搶先動手玩卻忘了解禁時間

寶可夢涉及「兒虐」？多名YouTuber帳號遭刪除

快訊／華為P30系列確認3月26日亮相！傳配備四主鏡頭

OPPO 2019創新大會2/23搶先登場　聚焦5G、10倍混合光學變焦技術

小米新機售價傳破2萬　雷軍：小米9肯定比小米8貴不少

中磊參展MWC 2019　發表新世代5G及智慧物聯網解決方案

雙門號用戶有福了！Google新Pixel手機有望強化雙卡功能

小米9官方公告完整規格「戰鬥天使」透明尊享版確認搭12GB RAM

國際評比機構結果出爐　台灣大、遠傳皆獲二殊榮

大同股東爆氣的土城標售案　2月26日標售

午睡遭台灣獼猴咬傷　車城農民：曾揮拳驅趕疑「報復」

寶寶喝完奶就吐！新手爸媽「嚇到減奶」　醫解釋母湯原因

大老婆的逆襲！車掉1零件...幾小時後報廢　人夫苦笑：太太真愛耍寶

雲端最前線／六都喊窮擬拒收 5千警畢業生變流浪警察？

4中年大叔酒後幹架　被壓制喊「小朋友」遭警6字回嗆

讓肌膚印上最迷人的味道　情人節送禮的10款粉紅香氛

日本超夯！萌到大人也想要　藏壽司「黃昏的魚人扭蛋」2/26推出

17歲少女體育課突呼吸困難　原為「自發性氣胸」病發險喪命　

「不再浪費農地安置工廠」蘇貞昌：臨時登記工廠就地輔導

3C家電熱門新聞

蘋果兩折螢幕專利曝光

Google新Pixel手機有..

4大理由告訴你為什麼iPhon..

STUDIO A開學4大優惠

郭明錤：iPhone、iPad..

小米9將推旗下首款電影聯名版

雷軍：小米9肯定比小米8貴不少

中磊MWC發表5G及智慧物聯網..

HTC U12+推台北燈會「T..

即／華為P30系列發表日確認

肉眼已經不可信　AI竟能創造不..

美國總統肖像登上iPhone機..

寶可夢涉及兒虐？多名YouTu..

三星S10螢幕指紋辨識　螢幕保..

更多熱門

相關新聞

任正非︰美國無法摧毀華為

華為公司創辦人任正非近日接受英國廣播公司（BBC）訪問時指出，即使華為被西方國家封殺，仍有信心可在亞洲東方佔有一席之地。「美國不可能摧毀我們，世界需要華為，因為我們更先進；即使他們說服更多的國家暫時不要使用華為，我們也只是把規模縮小一點。」

上海虹橋　全球首座5G車站

英國傳不封殺華為　陸外交部讚賞

LG確認提前推出5G手機V50 ThinQ

富士康傳獲華為大單　鄭州廠年後招工趕貨

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

過世爺爺房間「驚見打結襯衫」　萬人淚崩

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

女老師騎車上班消失！反方向詭騎3公里失蹤

滴妹突宣布改名　網嗨翻：很可以

中部人凌晨被強風暴雨嚇醒　蝴蝶颱風最快今生成

女星IU分享獨家「快速入睡法」

創立12年！羅志祥突宣布「全面退出STAGE」

館長：16年兄弟為小妹妹變敵人

前男友解除封鎖借錢　她拒絕：報應來了

長腿妹脫內褲勾引！老公狂打電動網暴動

下體冒泡急診！醫：轉一圈...他手動轉XX

抓未婚妻外遇　男氣炸暴打還PO照

網爆羅志祥「被STAGE踢出」！IG早洩密

更多

最夯影音

更多

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面