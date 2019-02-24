陸委會計畫修法放寬限制　未來陸配可考導遊、領隊等4類專技考試

▲尚未領到身分證、經許可在台長期居留的陸配，未來可報考4類專技考試。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

陸委會近日預告將修正「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」，內容指出近年來國人與大陸地區人民的婚姻型態已有所改變，擁有高學歷或原於大陸地區通過專業技能鑑定之大陸配偶有日益增加之趨勢，因此放寬還沒領到身分證、經許可在台灣地區長期居留的大陸配偶，可報考導遊、領隊、保險代理人和保險經紀人等四類專技考試。

陸委會計畫，考量放寬中國大陸配偶於長期居留階段參加部分專門職業及技術人員考試，涉及中國大陸配偶在臺生活重要權益事項，宜儘速徵詢彙整各界意見，因此縮短法令預告期為30天，預告期將至三月21日，屆時將整理民眾回饋意見，呈報行政院會審查，預計4月間就能送至立法院審查。

有民眾建議開放「禮儀師」考試項目，陸委會對此回應，禮儀師為丙級技術士，不受現行法限制，現在就能受訓領照。據內政部移民署資料顯示，從民國76年開放兩岸交流30年來，到去年10月底，大陸地區配偶在台以「依親居留」人數約7萬1千人，「長期居留」人數則是大約3萬5千人。

礙於《兩岸人民關係條例》規定，陸籍配偶在台取得身分證（定居設籍）須花上6年，雖然他們得以「依親居留」身分應徵民間工作，但仍受限於規範無法報考技職證照。