批蔡英文別出一張嘴　孫大千：7天國假還勞工！

▲蔡英文 。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文上任後二度修改《勞基法》，其中遭刪除的7天國定假日引發勞工強烈反彈，國民黨智庫日前也研議提案欲討回7天國假。對此，國民黨前立委孫大千呼籲，「政治人物不要再只出一張嘴了。既然口口聲聲說把勞工放在心中，那麼，請把7天國假還給勞工吧！」

雖到了蔡英文執政時才取消7天國假，但國民黨前勞動部長陳雄文也曾支持此主張，陳雄文表示，當初砍假是為了降低單周工時，而跟企業做的妥協，但如今我國工時仍偏高，應設法降低。因此，國民黨智庫正研議7天國假是否全部或部分恢復，或以增加資淺勞工的特休假做為替代。

對此，孫大千呼籲，蔡英文政府「不要再只出一張嘴了，既然口口聲聲說把勞工放在心中，那麼，請把七天國假還給勞工吧！」，既然蔡英文說「現在是台灣20年來經濟最好的時刻」，難道台灣連讓勞工多放七天假的能力都沒有嗎？同時，台灣的GDP年年創造佳績，企業盈餘屢屢登上新高，難道讓勞工多放7天假，台灣的經濟就會垮掉了嗎？

孫大千解釋，工時和產能未必成正比，有許多例子可以證明，勞工的工作情緒與工作績效息息相關，「誰說把7天國假還給勞工，就一定會影響台灣整體的生產力呢？」

孫大千表示，工業4.0的時代來臨之後，生產模式全面翻轉，未來台灣將只剩下少數的資本家和廣大的勞工兩個階級，這7天假不只是為了現在的勞工爭取的，更是為了讓下一代的子孫能夠享有一個最基本的生活條件和尊嚴。

孫大千認為，台灣的產業早就應該擺脫過度依賴壓低勞動成本來創造獲利的生產模式，既然政府口口聲聲說要推動產業升級和轉型，應從「把7天國假還給勞工」開始做起。