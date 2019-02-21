「開越野車入河」測試性能　他獨自逃出妻女慘被沖走

▲男子一家人受困河中，妻女慘被沖走。（圖／翻攝自大陸《時間視頻》的秒拍）

大陸中心／綜合報導

中國大陸浙江臨海一名男子為了測試越野車性能，竟然想要開車渡溪河結果受困，車上當時還載著妻女，眼看車身愈來愈沉入河中，他自己獨自逃了出來，妻女卻被湍急的溪水沖走，至今仍下落不明。

這起事件發生在19日，救援隊員下午5點多接到報案，有民眾受困臨海市白水洋鎮一處溪灘，趕到現場發現，一名男子卡在河的正中央，距離岸邊有幾十公尺遠的距離，便出動一架電動竹筏幫忙救人，成功把人帶回岸邊後，對方突然哭著說「我老婆女兒都還在溪裡呢，被沖走了。」

獲救的38歲梁男原來是越野車愛好者，當天他趁著好天氣載34歲妻子以及6歲女兒出遊，並在溪邊測試改裝越野車性能，沒想到看似很淺的溪灘，中間其實藏有深溝，意外發生後他雖然試圖從車裡拉出妻女，但由於水流太湍急，對方瞬間被沖走，他努力爬上車底才逃過一劫。

事情發生後，當地民警、救援隊立即出動大批人力找人，20日上午9時試圖將沉在水裡的車子拉出水面，最後耗費了2小時才順利撈出，搜尋母女的工作仍繼續進行中，然而直到目前尚未傳出尋獲消息。

▼搜救工作仍在進行中。（圖／翻攝自大陸《時間視頻》的秒拍）