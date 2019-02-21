29歲壯男跑步後猛烈咳嗽　胸口「喀！」一聲肋骨斷了

大陸中心／綜合報導

浙江杭州一名29歲楊先生前陣子感冒咳得很嚴重，他想說這是正常的症狀便沒多想，不過這一咳就持續了1個多月，直到本月11日下午小跑步後咳得相當猛烈，接著右胸口就出現一陣劇痛，甚至隱約有「喀」的斷裂聲，就醫診斷後才發現，他竟然把自己肋骨給「咳斷了」。醫師指出，這種狀況並不是不可能發生，尤其有3種人是高風險族群。

▲楊男的肋骨出現斷裂痕跡。（圖／翻攝自梨視頻，下同）



據《浙江新聞》報導，楊男身高175公分、體重84公斤，算是壯碩、健康的體型，怎樣也想不到竟會咳嗽就造成肋骨骨折。醫師表示，有可能是他在咳嗽時力道過猛，肌肉擠壓下才會用斷右側第6根肋骨，但這種症狀通常發生在40歲到60歲的中老年人、骨質疏鬆者、肥胖者身上，向楊男這樣年紀輕輕又健壯的患者實在少見。

▲咳嗽時胸腔肌肉會收縮，太用力就可能把肋骨擠斷。



老年人或骨質疏鬆者都有骨頭密度不足的問題，因此太用力咳嗽的確會傷到肋骨，肥胖者則是腹部脂肪過厚，進而影響到胸腔壓力的調節功能，所以咳嗽的時候肋骨就會承受巨大壓力。

所幸楊男肋骨斷裂處並不大，過一段時間骨頭會自己長回去，只是在這期間千萬不能再過度用力。醫師也提醒，不可輕忽慢性咳嗽帶來的後遺症，有可能會導致中耳炎、肺炎等等，嚴重還會心臟衰竭。

▼楊男右胸腔有1根肋骨骨折，左半邊則沒受到傷害。

